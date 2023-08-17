Эксклюзив 17 августа 2023, 22:59 Прогноз о контрнаступлении ВСУ посадил ЦРУ в лужу. Разведке придется спасать свою шкуру Политолог Кошкин: ЦРУ пытается откреститься от прогнозов контрнаступления ВСУ Freepik

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ЦРУ, оказывается, предупреждало госсекретаря Энтони Блинкена о вероятности провала контрнаступления ВСУ. В устроенное президентом Украины Владимиром Зеленским шоу в администрации Белого дома все же поверили и долларовый поток для киевского режима не прекратили. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «360» отметил, что США в любом случае нужно решить украинский конфликт силовым путем.

Далее — его прямая речь.

Неточность убеждений

У ЦРУ были выкладки в виде прогноза. Точной и достоверной информацией спецслужба обладать априори не могла.

Сотрудники управления разве в силах подключиться к информационному полю Земли или использовать способности сверхчеловека, узнавая, что будет в будущем? Конечно, нет.

Они просто-напросто сделали аналитический прогноз при помощи выкладок. Судя по всему, по методу сценарного прогнозирования ЦРУ предложило несколько вариантов. Один из них — успеха [в контрнаступлении] не будет.

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Политические козни

Более того, глубоко убежден, что это был не ключевой вариант. Американцы себя тоже прикрывают. Давайте поймем Блинкена. У него есть несколько сценариев: один из них оптимистический, второй — откровенно говоря, реалистичный, и третий — пессимистический.

Теперь же говорят, что Блинкен — дурак, ведь спецслужба предупреждала его про возможный провал. Скорее всего, кто-то из республиканцев роет секретные материалы, раз такая информация просачивается на всеобщее обозрение.

Республиканцы копают под демократов — как именно те управляют страной. За чистую монету эту информацию брать не надо. Следует смотреть все в комплексе.

Более того, получив плохой сценарий контрнаступления, пошел ли Блинкен докладывать об этом всем на свете? Разумеется, нет. Он уже объявлял на весь мир об ответной атаке, которая должна была случиться весной. В итоге контрнаступление началось лишь в начале лета.

К слову, порядка двух недель никто не мог признать, действительно ли это спланированное и организованное наступление или нет.

Вряд ли бы Блинкен пришел к главе США Джо Байдену и сказал о том, что ему передали агенты ЦРУ. В таком случае госсекретаря ожидала бы карьерная лестница. Но только вниз.

Очередное отвлечение аудитории

Сейчас же кто-то из умников начинает говорить о том, что Блинкен все знал с самого начала, но ничего никому не сказал.

С другой стороны, госсекретарь мог и не распространяться налево и направо, когда США уже всандалили такие деньги [на поддержку Украины].

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. / РИА «Новости»

Все находятся в состоянии невроза, а ставка победы Демократической партии на выборах стоит очень дорого. И вдруг Блинкен решит всех добить и скажет, что никакого контрнаступления не будет.

Это все из области интересных ситуаций, которыми можно привлечь внимание аудитории. Наверняка, это все хитрости ЦРУ. Теперь же и им надо свою спину прикрыть. Иначе какое они Центральное разведывательное управление, если попросту не могут предугадать исход событий?

Ни один аналитик за рубежом не предсказал такого обвала и неуспеха в недавнем контрнаступлении. Они говорили, что ВСУ дойдут до Мариуполя, Ростова и Азовского моря, что войска пробьют всю линию противника. В общем, говорили что угодно.

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Но никто не сказал, что по итогу будет такой провал. ЦРУ не хочет терять свои репутационные очки. Поэтому началась история о якобы предоставленном плохом сценарии.

А правда это или нет — уже не имеет значения. Если спецслужба действительно пыталась обратить внимание на исход без успеха, то американская власть вряд ли на это смотрела.

Задача правящей партии — решать проблему на Украине силовым путем.