Эксклюзив 10 февраля 2024, 14:33 «Порочный круг». Запад готовил ловушку для России, но попал в нее сам Блогер «Голос Мордора»: Запад не хочет помогать Украине, но тянет с конфликтом Телеканал «360»

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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону обнажило слабость коллективного Запада. Первые полосы зарубежных газет и журналов запестрели яркими заголовками о том, что российский лидер якобы лжет, приводя аргументы по поводу специальной военной операции на Украине. При том США и их союзники не спешат положить конец украинскому кризису, а наоборот разжигают его, продолжая винить во всем Россию. В колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал о своем видении реакции Запада на самое громкое интервью года.

Далее — прямая речь.

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Западная истерия. Честно и непредвзято

Западные СМИ очень интересно реагируют на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Сначала было молчание, потом началась настоящая истерика с громкими заголовками типа «Путин лжет!» При этом, если открыть сам материал, никаких конкретных примеров лжи не приводилось, зато вдоволь было оскорблений и громких эпитетов. Впрочем, обычная методика работы современных западных «честных и непредвзятых» СМИ.

А когда истерика поутихла, началось настоящее информационное противодействие, в которое включились мастодонты прессы, а не желтые гиены типа германского Bild. Народу, который читает не только заголовки, нужно было преподнести что-то типа «аналитики», которая бы выглядела хоть немного достоверной.

РИА «Новости»

США неверующие. Как пресса попыталась исказить слова Путина

Один из таких материалов появился в The New York Times. Там говорится, что Владимир Путин, несмотря на все свои заявления, не будет готов к переговорам минимум до ноября. Причина этому — возможный приход в Белый дом Дональда Трампа. Мол, новый хозяин Овального кабинета будет куда более уступчив по вопросу Украины, чем Джо Байден. Что особенно иронично, издание тут же пишет, что давить на Зеленского по вопросу переговоров в Вашингтоне не собираются.

Называется и главное препятствие для мира со стороны Украины — оказывается, это простые украинцы «не хотят идти на компромиссы с агрессором» и готовы воевать до последнего. Очевидно, что это ложь, так как Украина уже изнемождена [конфликтом], причем основные проблемы доставляет не та сторона, с которой Украина воюет, а собственная власть, которая смогла полностью угробить экономику, энергетику и открыто занимается уничтожением своего населения. Понятно, что всякие украинские информационные помойки проводят «правильные» опросы, результатами которых NYT и пользуется.

И, наконец, вишенка на тортик — лучшее, чего могут добиться ВСУ в этом году — сохранение своих нынешних позиций. Особенно, если резко сократится военная помощь запада. Этот тезис говорит о том, что западники просто хотят затянуть [конфликт] как можно дальше, при этом не помогая Украине, но заставляя ее расплачиваться жизнями своих солдат, которых уже погибло огромное количество. Но оказывается, что выражение «война до последнего украинца» — вовсе не фигура речи.

РИА «Новости»

Ловушка Запада

По сути, NYT просто выдало стратегию Белого дома на ближайшее время. Нечего и говорить, что такая стратегия может принести Украине. Но проблема есть и для Запада — там хотели затянуть Россию в некую ловушку, которой должен был стать [конфликт] на Украине, но правда в том, что угодили в эту ловушку сами.

И теперь каждое новое решение Запада, направленное на продолжение эскалации конфликта, лишь усугубляет положение для того же Запада. Получился некий порочный круг, и Владимир Путин предложил вариант выхода из него, но западные лидеры в силу своей самоуверенности и высокомерия пока не готовы это принять.

Правда только в том, что этих самоуверенности и высокомерия осталось уже не так уж и много.