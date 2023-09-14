Эксклюзив 14 сентября 2023, 15:11 Пора дать по торчащим всюду американским ушам Политолог Ярошенко объяснил причины опасений США из-за диалога России и КНДР Unsplash

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Власти США пытаются представить диалог между Россией и КНДР как фактор нестабильности в мире, отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его оценке, подобные действия американской стороны вызывают не просто недоумение, но отторжение. С чем связаны такие действия Соединенных Штатов и что вызывает их особое беспокойство на фоне нового витка отношений двух стран, объяснил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — его прямая речь.

Провоцирование Северной Кореи

США, конечно, лукавят, когда говорят, что сотрудничество России и КНДР может привести к нестабильности в мире. Это не так. Оно приведет к тому, что интересы США и их влияние серьезно пострадают, в том числе на всем евразийском пространстве.

Новый виток отношений России и Северной Кореи, который начался на днях, свидетельствует об укреплении прежде всего евразийского сотрудничества и контингента как единого политико-экономического пространства.

Напомню, что в 2017 году Россия присоединилась к санкциям против КНДР. Конечно, они были направлены на подрыв экономической стабильности и потенциала Северной Кореи. Но Россия тогда к этому присоединилась, потому что это было сделано с целью нераспространения ядерного оружия.

По факту же это была попытка США усилить своих южнокорейских союзников. Видимо, с дальнейшим решением силовым путем корейского вопроса. По крайней мере, об этом пишут азиатские издания последние несколько лет. И КНДР этого опасается.

Также у Северной Кореи вызывает опасение и накачка оружием Южной Кореи. И она начинает разрабатывать ядерное оружие, потому что понимает: другого способа защитить свой суверенитет нет. Соединенные Штаты же используют это как повод для удара международными санкциями.

Азиатские интересы США

В конечном счете зачем США влияние в Азии? Совершенно очевидно, что если они решат вопрос Кореи, то смогут гораздо сильнее влиять на азиатское и евроазиатское пространство, не допустить в том числе тесного союза России и Китая и установления единого евразийского политико-экономического пространства. Вот для этого Штатам нужна единая проамериканская Корея.

Сегодня мы видим, что им это не удается. А по-настоящему новый виток отношений России и КНДР означает не просто неприсоединение РФ к новым санкциям против Северной Кореи, а отмену старых, уже введенных ограничений.

Крайне важно поддержать наших северокорейских партнеров в их борьбе за суверенитет, потому что во многом именно американцы провоцируют их на разработку ядерного оружия.

Что касается возможной поставки оружия России от КНДР — да, в теории это возможно. Но вопрос в том, что они начнут его поставлять, когда получат четкие гарантии безопасности от России. [Когда поймут:] если США начнут руками Южной Кореи войну против них, РФ, что называется, за них впишется.

В противном случае они не будут опустошать свои склады, потому что у них маячит угроза со стороны Южной Кореи. И везде торчат уши американцев. Но если страны пойдут по пути объединения, они смогут дать по этим торчащим ушам.