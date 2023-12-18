Мир 18 декабря 2023, 18:53 Мало не покажется. Чем закончатся для ЕС попытки угрожать Венгрии Политтехнолог Солонников объяснил, почему Венгрию не смогут исключить из ЕС Коллаж: Global Look Press / Freepik / Телеканал «360»

Читать 360tv в

Споры по поводу финансирования Украины вышли на новый уровень. В Евросоюзе есть один несогласный участник альянса — Венгрия, на которую все остальные страны буквально ополчились. Венгерского премьер-министра Виктора Орбана называют настоящей проблемой, ведь он единственный, кто приостанавливает процедуру выдачи денег Киеву. Не желая мириться с позицией политика, ЕС начал грозить республике исключением из своих рядов.

ЕС хочет лишить Венгрию права голоса

Журналисты газеты The Financial Times выяснили, что страны Европейского союза могут «наказать Венгрию и лишить ее права голоса». Тема таких обсуждений неизменна: ЕС хочет выделить Украине дополнительные средства из бюджета, но один участник стоит непоколебимо против этой инициативы.

Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания за нарушения верховенства закона. Она может привести к приостановке избирательных прав Венгрии, да и в целом, по сути, лишить ее статуса полноправного члена союза.

Согласно формулировке седьмой статьи в договоре о Европейском союзе от 2007 года, с которой ознакомился «360», процедуру лишения могут запустить в случае, если одна треть членов Евросоюза выступит с таким предложением. Однако в документе отметили: комиссия и парламент могут начать обсуждение лишь «при условии явной угрозы и серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей ЕС, указанных во второй статье».

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По второй статье договора, союз основан «на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». В документе подчеркнули, что все ценности едины для всех в рамках общества, характеризующегося «терпимостью, солидарностью и справедливостью».

Как бы то ни было, в формулировке нет ни одного подходящего слова к ситуации с Венгрией, которая наложила вето на выделение денег Украине и останавливает ее процедуру вступления в Евросоюз.

Инициаторы сумасшедшего предложения

С предложением лишить Венгрию голоса и ограничить ее присутствие на переговорах выступило «жалкое маленькое государство Литва, а не какие-то серьезные участники Евросоюза», напомнил «360» политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Это простое сотрясение воздуха. Никто исключать или лишать права голоса Венгрию не будет. Эти потрясения в Европе попросту никому не нужны. Только прибалты могут предложить такую идею. Зря волноваться не надо», — отметил он.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Эксперт допустил: большие игроки ЕС все равно придут к договоренности о дополнительном финансировании и очередной поддержке киевского режима.

Венгрия на самом деле тоже шантажирует Евросоюз: она хочет получить дополнительные деньги из бюджета. Десять миллиардов евро ей уже пообещали. Поэтому ЕС сейчас выделит средства и с таким же успехом отправит помощь Украине. Все будет спокойно, и Европа останется целой. Дмитрий Солонников политтехнолог

Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов групп» и политический советник Сергей Маркелов согласился с политтехнологом: ЕС вряд ли целенаправленно пойдет на такой опасный шаг. Тем не менее в разговоре с «360» он уточнил, что сейчас все политическое давление испытывает на себе «бедолага Венгрия во главе с Орбаном».

Используя любые рычаги влияния, Евросоюз ищет любые варианты угроз для венгров, чтобы доказать свою дисциплинированность и показать политическое давление: лишить голоса или исключить из союза.

«Но этого однозначно не произойдет, потому что дело вовсе не в Венгрии. Евросоюз панически боится центробежных настроений, а они есть. ЕС ограничивает давление на любую позицию любого государства — в этом случае Венгрии. А продолжаться это будет еще очень долго», — заметил собеседник «360».

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский детсад и панический страх скандала

Маркелов напомнил о недавней ситуации на заседании стран Евросоюза, назвав ее «безобразием и детским садом». Все участники в пятницу, 15 декабря, привычно обсуждали расширение альянса, упоминая Молдавию и Украину, однако Орбан был против присоединения последней. По данным западных СМИ, после агрессивных нападок на Киев Орбан покинул зал. Это позволило Европейскому совету принять «единогласное» решение.

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии Олаф Шольц предложил Виктору Орбану: „Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты“», — написали журналисты.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Тем не менее через несколько часов венгерский политик наложил вето на принятие запрошенной поддержки для Украины.

На следующий день, 16 декабря, сообщения американской газеты о «вынужденном кофе-брейке» опроверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner. Он назвал их «бульварными» и призвал не верить всему, о чем пишет Запад.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Собеседник «360» подтвердил, что пока Венгрии поступает много угроз. Однако любые радикальные меры, способные вызвать «огромнейший скандал», не найдут продолжения дальше простого обсуждения.

По мнению Маркелова, в противном случае это спровоцирует ослабление альянса, а Евросоюз «панически боится» такого расклада.

«Они пытаются сузить красные флажки лично для Орбана — лишают его права голоса, уводят с переговоров и так далее. Ни одна страна в здравом уме, кроме сумасшедших Литвы, Эстонии и Латвии, не возьмется за запуск такого процесса. Другие участники, в частности Франция во главе с Эммануэлем Макроном и Германия с Шольцом, не поддержат такое. Если Венгрию лишат голоса, начнется такая критика ЕС, что мало не покажется», — подытожил политический советник.