Эксклюзив 26 декабря 2022, 19:39 Популяризация русского языка как способ уничтожить семена «цветных революций», посеянные Западом Публицист Новоселов: популяризация русского языка важна для укрепления статуса России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали лидеры Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В том числе речь шла о сохранении и повышении статуса русского языка. О том, почему его популяризация важна, публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Российский лидер приветствовал решение стран — членов СНГ провести в странах содружества Год русского языка. На 2023-й разработана обширная программа мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и повышение статуса русского как языка межнационального общения.

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций — и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — сказал Путин.

Русский язык имеет статус государственного в России и Республике Беларусь, а также статус официального языка в Казахстане и Кыргызстане. Помимо этого, он имеет частично официальный статус в Молдове, которая не была представлена на встрече. В ноябре она приостановила свое участие в мероприятиях СНГ, к чему приложили руку прозападные элиты страны, все еще мечтающие войти в ЕС и недавно получившие статус кандидата на пару с Украиной.

Однако настроения в молдавском обществе по этому вопросу довольно смешанные. Так что, вероятнее всего, это просто игра на публику с целью выбить из России очередную скидку на газ.

Хотя сам СНГ имеет скорее декларативный характер, на его основе были созданы Организация Договора коллективной безопасности и Евразийский экономический союз, предусматривающие более высокую степень интеграции.

Как ведущая страна ОДКБ и ЕАЭС, Россия имеет существенный вес, дающий ей возможность активнее продвигать программы, связанные с распространением русского языка. России важно сохранять и расширять свое влияние, для этого нужно проводить популяризацию русского языка в странах-партнерах и, возможно, даже привязывать экономические льготы для участников российских блоков к статусу русского языка в их странах.

В советский период русский был языком международного и межнационального общения в Восточной Европе и на всей территории СССР. Эту роль еще можно восстановить, хотя и в более ограниченном масштабе.

В СНГ входят десять стран общим населением около 250 миллионов человек, и повышение статуса русского языка укрепит их связи с Россией. Русский остается языком науки и техники в большинстве стран СНГ, а также связующим звеном с богатейшей русской культурой.

РИА «Новости»

Еще недавно в СНГ входили еще две страны — Грузия и Украина. Они покинули содружество не просто так, а под внешним влиянием, и это еще больше подчеркивает важность укрепления отношений России с остающимися странами и, что самое главное, их населением.

Грузия постепенно возвращается на путь примирения, разочаровавшись в своих западных кукловодах, которые оставили ее у разбитого корыта «грузинской мечты». Территориальные конфликты еще не решены, но очень вероятно, что после успешного завершения украинского конфликта в пользу России Грузия быстро найдет решение, которое положит конец многолетней вражде и позволит закрыть вопрос Южной Осетии и Абхазии раз и навсегда.

Что до Украины, то языковой вопрос стал одной из главной причин нынешнего конфликта. Поставленный Западом национал-фашистский режим сделал все возможное, чтобы русский язык больше не звучал на Украине. Причем они добились кое-каких успехов, и удаление русского языка из школьной программы помогло им провести украинизацию целого поколения, что сказалось на нынешней ситуации.

В популяризации русского языка важно еще и то, что владеющие им люди могут понимать и распространять российскую точку зрения и опровергать лживую пропаганду, идущую с Запада. Дело не только в Украине: семена «цветных революций» давно посеяны американцами и европейцами во многих странах СНГ.

Чтобы противодействовать им, России нужно укреплять свое культурно-гуманитарное влияние. Популяризация русского языка для этого просто необходима.