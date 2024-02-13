Эксклюзив 13 февраля 2024, 22:55 Попандопуло правит западным миром Блогер «Голос Мордора»: учение Попандопуло стало доминировать в экономике Запада Victor Lisitsyn, Виктор Л. / Global Look Press

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На Западе всегда пытались представить Россию в невыгодном свете, в том числе и в плане экономики. И как только страну решили из нее убрать — все посыпалось. Пока что мир завороженно смотрит на рисующего невнятные цифры Попандопуло и забыл, как закончил персонаж старой советской комедии, отметил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

А помните министра финансов Попандопуло из незабвенной комедии, хотя, скорее, документального фильма, «Свадьба в Малиновке»? «Бери, бери! Я себе еще нарисую!»

Похоже, что его учение начало доминировать и в экономике западных стран. Бесповоротно и окончательно. Что же там происходит?

Возьмем, к примеру США. Народ твердит, что жить становится все хуже и хуже. Все дорожает, с зарплатами тоже не все так радужно. Какие-то отрасли экономики находятся в полнейшей депрессии. В общем, народ в массе своей беднеет.

Зато на фондовых биржах полный порядок. Некоторые индексы так вообще рекорды бьют. И у США есть… экономический рост. Приличный, кстати. Сидит вот такой Попандопуло и рисует циферки.

Или Германия, например. Тут вообще все кисло с экономикой. Самое главное — промышленное производство уменьшается невиданными темпами. Уже начались сокращения на крупных индустриальных предприятиях. Даже «свободная» пресса ФРГ орет благим матом — страна теряет экономическое могущество!

Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Но по итогам последнего квартала прошлого года экономика Германии показывает рост в целых 0,1%! Попандопуло нарисовал — их, тевтонский.

И ведь Попандопуло уже очень давно рисует нужные циферки всем, кому нужно, и даже тем, кто его никогда об этом не просил.

Вот экономику России Попандопуло всегда в мировом графике рисовал так, что ее и не видно было. «Большая семерка» там, Китай, хоть это и неприятно, а Россия — фиг разглядишь. А как только Россию попытались из этой экономики убрать, все посыпалось.

Вроде же какие-то жалкие проценты. Казалось бы, делов-то — справиться с такой проблемой, но нет. Но Попандопуло все равно продолжает рисовать свои циферки. Как будто бы ничего и не случилось.

Запад всем скопом не может наладить производство не самой сложной военной продукции — артиллерийских снарядов, США с союзниками бежали из Афганистана, ничего не могут сделать с босоногим Йеменом, но Попандопуло написал, что армия США — самая мощная и боеспособная в мире.

Попандопуло правит западным миром. Как умеет. Только вот хорошо бы знать, чем закончил тот, настоящий Попандопуло. Но сам западный Попандопуло никогда об этом не расскажет. Нарисует вам ровно столько, сколько нужно. А вы даже и не поймете, кому в итоге надо будет бить морду.