16 февраля 2024, 15:09
Помощь Украины обнажила дыры в обороне северных границ НАТО
The Spectator: помощь Украине оставила границы НАТО без защиты от России
Регулярные поставки вооружений на Украину оставили без средств обороны страны Балтии. В вооруженных силах всех трех республик не хватает зенитно-ракетных систем для защиты воздушного пространства. На это указали в материале издания The Spectator.
Свои опасения об угрозе со стороны России страны Балтии объяснили формированием нового армейского корпуса в Карелии, граничащей с Финляндией, которая стала членом Североатлантического альянса только в прошлом году.
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии журналистам заявил, что страна еще на саммите в Вильнюсе попросила предоставить ей одну батарею противовоздушной обороны, но не получила ее до сих пор
«Средства ПВО передали Украине в таких количествах, что нам их явно не хватает», — заявил он.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что прекрасно понимает сегодняшнее положение дел и ситуацию Украины, но если Россия перейдет в атаку на Эстонию, то ей придется обращаться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении полученного вооружения.
Представитель командования НАТО на условиях анонимности заявил, что европейские арсеналы в странах Евросоюза до сих пор остаются полупустыми. Страны так и не смогли увеличить производство обычных снарядов. Даже выполнение обещания о производстве двух миллионов боеприпасов в год станет недостаточно, если Россия развернет конфликт на два фронта. По его словам, положительные движения начались после того, как европейцы осознали возможность прихода к власти в США Дональда Трампа.
Трамп в ходе выступления на митинге сторонников в Южной Каролине объявил, что не станет направлять войска на помощь европейским союзникам по НАТО в случае нападения России. Он подчеркнул, что страны ЕС много лет не выделяли достаточных средств на оборону, рассчитывая на деньги США.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал заявления европейских политиков об угрозе нападения безосновательными. Он пояснил, что все подобные слова используют только для запугивания собственного населения.
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