Мир 21 марта 2024, 17:53 Следите за руками. Как американская помощь Украине оставит налогоплательщиков в дураках The Hill: Украина никогда не расплатится по кредитам на оружие США Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге / Al Drago — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Белый дом «тайно» отправил на Украину советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, чтобы заверить Владимира Зеленского и компанию, будто США еще огого и скоро все у Киева будет: и снаряды, и деньги, и победа над Россией. Только если копнуть глубже, вскрывается неприятное: лжи в обещаниях много, а конкретики мало. В тонкостях разбирался «360».

Обещать — не значит жениться

Джейк Салливан — пожалуй, один из самых байденовских (читай: некомпетентных) чиновников в высших рядах власти Соединенных Штатов Америки.

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Именно ему принадлежит, например, перл о том, что обстановка на Ближнем Востоке сейчас самая спокойная за последние 20 лет (только потом начинается кровавый замес в Израиле и Газе). Оценки Салливаном вопросов нацбезопасности так «точны», что их можно трактовать на 180 градусов.

Теперь этот человек в Киеве заявил, что Россия везде уже «проиграла», а вопрос с передачей долгожданных 60 миллиардов долларов Украине — решенное дело. Вероятно, все наоборот.

«Мы получим сильное двухпартийное голосование в конгрессе. Мы предоставим вам эти деньги, как и должны, поэтому я не думаю, что нам нужно сегодня говорить о „плане Б“», — заверил Салливан на встрече с журналистами.

Стоит ли говорить, что никаких даже примерных сроков принятия проекта финансирования он не назвал. Кроме того, помощник Байдена не стал говорить ничего конкретного по поводу другой муссирующейся в связи с Украиной и США темой — отправкой современных ракет ATACMS. Только отболтался, что сказать ему об этом нечего, но «конструктивные дискуссии» об этом продолжаются.

Американская ракета ATACMS на вооружении Южной Кореи / Global Look Press

Единственной «победой» Вашингтона и Киева попытались выставить последний пакет помощи ВСУ на 300 миллионов долларов, состоящий из боеприпасов и старых ракет ATACMS. Но и тут есть нестыковка.

Издание The New York Times пишет, что украинские военные истратят эти боеприпасы за считаные недели, особенно при той плотности работы российских вооруженных сил, которой удалось достигнуть в последние месяцы.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров / Global Look Press

Упомянутый Салливаном «план Б» по финансированию ВСУ уже наклевывается, его продвигает в предвыборной кампании Дональд Трамп, а в действующих властях его интересы лоббируют республиканцы в палате представителей.

В чем состоит загадочный «план Б» от трамповских республиканцев на случай, если все та же палата представителей заупрямится и не одобрит финансирование Зеленского? Если коротко — врать, что помощь отправят в формате кредита. Продавить эту идею на Украине пытался сенатор Линдси Грэм, тоже нанесший в Киев визит вежливости — ничего, кроме вежливости, старый людоед, постоянно требующий бомбить то Иран, то Палестину, пока предложить не может.

«С учетом кризиса на южной границе Штатов и ошеломительного внешнего долга идея Трампа о том, чтобы превратить помощь США в беспроцентный кредит, кажется наиболее вероятным путем вперед», — заявлял Грэм.

Но кредит предполагает, что его когда-либо удастся погасить. Украина же неплатежеспособна — клинически и хронически.

Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Сотрудники сайта The Hill, собирающего разные откровения в американском конгрессе, рассказали, что некоторые демократы в обеих палатах, скрепя сердце, поддержат республиканцев, лишь бы уже сформировать достойную «крышу» для отправки денег Украине.

«Идея кредита может обеспечить некоторое политическое прикрытие для подозрительных республиканцев, которые могли бы представить эту идею своим избирателям как стратегию облегчения финансового бремени для американских налогоплательщиков», — написали журналисты.

Только нет никаких гарантий, что и такую идею демократы поддержат единым фронтом. Крупная часть представителей этой партии в палате представителей, возглавляемая спикером меньшинства Митчем Макконнеллом, отнеслась к ней с явным пренебрежением. И правда, зачем какие-то тонкости, если львиная доля денег, выделяемых Украине, на деле останется на счетах американских оружейных гигантов, которые продадут или произведут для ВСУ боеприпасы?

Получается, Белому дому нужно искать где-то точку воздействия на республиканцев в палате представителей, поскольку нытье киевских властей о том, что американских конгрессменов надо бы привезти на линию боевого соприкосновения, не работает.

Global Look Press

Как сообщило агентство Bloomberg, США предложили своим союзникам по «Большой семерке» создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов. Эти средства и собираются направить на помощь Украине. Вернее, американскому ВПК.

Согласятся ли на это почувствовавшие вкус к самостоятельности европейцы? Увидим.