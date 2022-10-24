Украину заподозрили в планах ударить по Николаеву «грязной бомбой» | 360°

Мир 24 октября 2022, 22:30 Киев уличили в планах сбросить «грязную бомбу» на Николаев. Помочь с провокациями готовы США и Великобритания Политик Клинцевич: Киев применит «грязную бомбу» в Николаеве, чтобы обвинить Россию РИА "Новости"

Читать 360tv в

В Минобороны заявили, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с британскими властями возможность получения ядерного оружия. Оно может потребоваться для провокации на собственной территории, чтобы впоследствии обвинить во всем Россию. Случай, когда Запад пытается «помочь» украинской стороне, далеко не первый.

Ядерное оружие

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что киевские власти хотели получить от Великобритании технологию создания ядерного оружия. Какой ответ британские власти дали на просьбы украинских властей, сообщил ТАСС, не уточняется.

Реклама

Ранее в Минобороны заявили, что узнали о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в Россию в применении тактического ядерного оружия. Кириллов объяснил, что при подрыве «грязной бомбы» взрывная волна разносит радиоактивные изотопы на большие расстояния. Он отметил, что у Украины есть научный, технический и производственный потенциал» для создания «грязной бомбы».

Реклама

«В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», — процитировал Кириллова «Интерфакс».

Угроза настолько серьезна, что российская сторона обещала вынести тему на обсуждение на заседании Совета безопасности ООН 23–24 октября.

Бывший первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул в беседе с «360», что вопросами «грязной бомбы» на Украине занимались еще с 2014 года, в том числе и ради того, чтобы обвинить в ее применении Россию.

«Сегодня Запад, НАТО и англосаксы готовят подобную провокацию: будет нанесен удар по территории, которая принадлежит Украине, и объявят на весь мир, что Россия это сделала», — сказал он.

Клинцевич напомнил, что власти Николаева, находящегося под контролем Украины, накануне призвали жителей покинуть город якобы из-за опасности разрушения домов и критической инфраструктуры. Однако в действительности Киев может планировать применить «грязную бомбу» на территории города, уверен политик.

По Николаеву ничего сверхъестественного не ожидалось, но внезапное предложение жителям оставить территорию якобы из соображений безопасности меня наводит на вопросы и абсолютно объективные предположения Франц Клинцевич.

Украина — полигон Запада

Американский журнал New Yorker рассказал, что США и Великобритания разрабатывали планы наступления украинских сил на освобожденные территории, а также «помогали оттачивать стратегию». Военные НАТО обучали украинских военных задолго до начала российской спецоперации.

Украинские военнопленные рассказали о том, что иностранные инструкторы учили ВСУ вести боевые действия в городе еще в 2016 году. Тогда страны рассчитывали урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем на основе Минских соглашений.

Однако особенно интенсивно иностранные инструкторы стали работать на Украине с февраля 2022 года. По данным британской газеты The Mirror, 6 февраля Лондон отправил на Украину 100 бойцов спецназа различных подразделений, чтобы помочь местным военным. С чем именно, источник издания не уточнил. Еще 60 своих военных в начале февраля на Украину послала Канада.

Страны НАТО обучили более 10 тысяч украинских военных, еще 15 тысяч в течение двух лет обязался обучить Брюссель. Начать тренировочную миссию Евросоюз планирует до конца 2022 года при участии Великобритании, Швеции, Дании, Канады, Нидерландов и других стран.

В Германии готовят целый командный пункт, из которого военные НАТО планируют руководить действиями ВСУ. Сначала там также будут готовить украинских военных, однако в дальнейшем его могут использовать для переброски войск.