Эксклюзив 17 июля 2023, 15:43 Помнить зло и помнить кровь. Почему современные войны не будут быстро забываться Публицист Миронова: российско-украинский военный конфликт первым транслируется онлайн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немцев в Великую Отечественную войну большинство граждан СССР не встречало, а сегодня мы наблюдаем за сражениями в прямом эфире: российско-украинский конфликт стал первым в истории, который доступен для обозрения всем. Как мы будем жить после боевых действий онлайн, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Прогнозы о мире после завершения конфликта России с Украиной строятся на старых аналогиях. Мы постоянно слышим, что страны всегда воевали, заключали мир, меняли союзников. Вчерашние враги после кровопролитных войн могли сразу объединиться, дружить и торговать. Это было возможно, потому что население массово не видело войн и ничего о них не знало.

В наше время все иначе. Матери в прямом эфире наблюдают за убийством сыновей. Сражения и атаки показаны в режиме реального времени, целый мир видит, кого и как убивают присланные конкретным чиновником ракеты и кассетные боеприпасы.

Мир смотрит на ребенка, оставшегося без родителей после подрыва Крымского моста. Народ, против которого воюют в прямом эфире, может не простить обиды. Раньше войны забывались, потому что население их не видело. Чем будут заканчиваться войны, которые видны всем?

Какая такая Герника?

Двадцать шестого апреля 1937 года немецкие люфтваффе сбросили несколько тысяч авиабомб на испанский городок Гернику. Город горел три дня. Мы читаем в «Википедии», что за пожаром наблюдал «весь мир». И позже весь же мир был якобы потрясен одноименным полотном Пабло Пикассо.

В реальности большинство населения не только мира, но и Испании в те годы не имело доступа к телевидению и радио, не ходило в кино, где показывали хронику. Большинство даже не читало газет, так как те стоили дорого и продавались в городах, к тому же почти треть населения Испании тогда была неграмотной, а базовый уровень грамотности оставшихся не предполагал быстрого чтения газет.

«Герника» (Guernica) — картина Пабло Пикассо, написанная в мае 1937 года по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже / Википедия

О том, чтобы массам увидеть «Гернику» Пикассо до Второй мировой, не могло быть и речи. Итог? Через два года Испания фактически под видом нейтралитета поддержала Германию во Второй мировой войне, а ее регулярные части под видом добровольцев сражались на Восточном фронте. Они даже у нас в Ленобласти оккупировали деревни.

Неужели испанцы так легко простили немцам бомбардировки и кровавую гражданскую войну? Вряд ли. Они просто не знали. Войны тогда шли совсем иначе, подробности о них узнавали немногие.

Во Вторую мировую в Европе уже показывали, конечно, в кинотеатрах хронику, работало радио, городов, куда доставляли газеты, в Европе было много. Что-то люди знали. Они общались между собой, у каждого в семье и среди друзей были фронтовики или жертвы оккупации. Мобильность населения там была выше, чем у нас, так как расстояние меньше — люди узнавали друг от друга новости и подробности тяжелой войны.

Однако в сравнении с сегодняшним положением дел тогдашняя информированность населения была ничтожной. Люди не видели своими глазами ужасов войны, даже услышать о них им порой было неоткуда: если в деревне один новобранец погиб, второй пропал без вести, а третий служил в штабе, деревня о войне могла ничего и не знать.

Японские солдаты ведут бои на улицах Куала-Лумпура / Википедия

А потом включили им газ!

У нас таких людей было еще больше. В СССР к началу Великой Отечественной войны едва ли было электрифицировано больше половины колхозов. Новости не доходили. Мои предки жили в лесхозе вообще без электричества. Три брата ушли на фронт, два погибли, один решил не возвращаться на родину, а остался на Дальнем Востоке, куда его после взятия Германии отправили на новую войну.

Поселок обо всем этом знал лишь по нескольким похоронкам и письмам из Приморья — из живых с фронта не вернулся в в лесхоз никто. Радио там не было. Газеты носили в школу в соседнем поселке, вряд ли старики и бабы ходили за тридевять земель их читать. Да и что можно было увидеть в газете? Пару фото?

Как получилось, что спустя 25 лет СССР вовсю торговал с Германией и погнал в нее дешевый газ? Наверное, все дело в том, что у людей не стояли перед глазами картины войны, массово о ней не знали. Немцев видели лишь фронтовики и жители оккупированных регионов, и то не всех: в западной части России, в Белоруссии, на Украине было полно деревень и сел, которые, попав в зону оккупации, за всю войну ни разу не увидели немцев и не услышали разрыва снарядов.

Большинство советских людей знали о немцах из художественного кино, экскурсий и скупых рассказов фронтовиков. Кто их видел, тем, наверное, забыть было сложно. Но они и не знали, опять же, массово о газовой сделке века или торговом обороте СССР с Западной Германией.

Жертвы не считаются

И это еще эпоха радио, телевидения, газет! До них люди о войнах, в которых участвовало их государство, знали только от непосредственных очевидцев событий. Отчего быстро забывались и жертвы, и обиды. И государства могли совершенно не брать в расчет пролитую кровь: кто ее помнил?

Вспомните историю XVIII–XIX вв.: кто с кем только не объединялся! Некоторые страны, такие как Турция, Пруссия, Польша, Англия, за десять лет могли неоднократно сменить союзников, военные союзы создавались исключительно на основе текущих интересов, без учета недавних войн и обид. Особенно легко меняла союзников Англия.

Ее удаленное положение делало страну фактически защищенной от нападения, союзы она заключала в интересах своих друзей, а участие в них предпочитала ограничивать деньгами: при нападении на союзника обещала помогать не армией, но деньгами. Это, кстати, следовало бы взять на заметку украинцам: единичны случаи, когда Англия бы помогала союзникам флотом, тем более — солдатами. Это противоестественно.

Но мы о другом. О том, почему страны раньше так легко меняли союзников и дружили с врагом даже после самых кровопролитных войн. Мой ответ: потому что государства могли себе позволить при достижении собственных интересов плевать на жертвы, ведь народы о них не только не помнили, но и мало знали.

Откуда могли крестьяне узнать, сколько и как погибло в Крымской войне? Да они понятия не имели. Если бы даже каждому тогда на сельском пятачке зачитали манифест с подробными обозначением потерь, крестьянский ум все равно не мог бы объять сотни тысяч: неграмотные не знали, сколько это. Полмиллиона погибших? Это, между прочим, каждый 139-й житель страны. Сумасшедшие потери, а ведь Россия через пару лет после заключения мира уже дружила с Англией и Францией, спустя 20 лет сын королевы Виктории женился на дочке Александра II, спустя еще 20 лет будущий император Николай II женился на внучке Виктории.

Николай II с женой Александрой — четвертой дочерью великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории. / викип

А как же полмиллиона убитых? Никому до этого дела не было, это просто никогда не обсуждалось. Этический вопрос поведения государств после тяжелых войн не стоял, потому что ставить его было некому: народ не только молчал, он еще и ничего не видел и не помнил.

Переступить через кровь

Больше так не будет. Мы впервые наблюдаем столь масштабный вооруженный конфликт в Европе развернуто и в режиме реального времени. Народ видит свою кровь, если говорить кратко. А его обиды скрупулезно документируются.

Сегодня все говорят о том, что нужно быстрее мириться, вопрос только стоит в условиях, все думают об условиях мира. Но я нигде не встречала попытки предугадать, какой может стать жизнь после мира.

Предполагается, что рано или поздно все вернется на круги своя: экономика вновь станет глобальной, газ и нефть потекут в Европу по трубам, с Россией снова станут дружить и захотят покупать у нее оружие. А если этого не произойдет?

Подобные прогнозы строятся на основе опыта предыдущих поколений и предусматривают отсутствие у примиряемых народов массовых воспоминаний о причиненном горе. Кто-нибудь пытался спрогнозировать новый мир с учетом того факта, что мы в России видели все своими глазами? Что каждый шаг на фронте транслируется по интернету. Что матери видят, как сбрасывают гранаты на их сыновей.

На сей раз не единицы самых грамотных из нас, у которых есть лишние деньги на газету, а все мы в подробностях читаем, какое оружие и кто поставляет противнику, чтобы нас убивать. Снаряды с обедненным ураном, «Хаймарсы»… Французы шлют дальнобойные ракеты, американцы прислали кассетные боеприпасы, и мы уже всей страной смотрели, как ими обстреливают Луганск. Вчера Украина намекнула на новый теракт, сегодня мы увидели последствия: ребенок остался без родителей, мост поврежден.

Мы своими глазами видели, как уничтожают наши танки, как издеваются над нашими пленными. Мы слышали выступления западных лидеров, которые призывали с нами расправиться и принимали решение слать оружие для убийства наших сограждан. На каком основании можно считать, что это забудется?

Необходимость простить немцев после ВОВ и торговать с ними уже воспринималась советским населением со скрипом, и это при том, что граждане в основном не видели сами ужасов войны. Если бы все своими глазами видели Вторую мировую, если бы могли запросто и по многу часов общаться с пережившими оккупацию, лагеря и фронт родственниками, если бы те, в свою очередь, все, что с ними происходило, снимали на фото и видео, немцы, вероятно, до сих пор оставались бы в изоляции.

Теперь, когда мы наблюдаем сражения онлайн, все видим своими глазами и читаем обо всех поставках оружия, направленного против нас, такие легкие взаимоотношения между воевавшими странами могут после мира оказаться невозможными.

И чем больше Германия или Франция поставляет ракет Украине, тем менее вероятно, что наша собственная внутриполитическая ситуация позволит впоследствии с ними примириться, продавать им газ и прочее, — население не поймет. Власть, которая переступит через пролитую кровь, будет восприниматься чужой и предательской.

Возможен ли мир?

Есть и более страшное предположение: возможно, полное примирение и прежнее существование России и стран, которые с ней конфликтовали, будет невозможным, потому что нам показали смерть и террор. Фактор осведомленности населения может быть недооценен и еще много где сыграет и при заключении мира, и до него.

Возможно, что прозрачность мира сделает есть свободным от войн, поскольку войны больше не будут прощать. Либо она приведет к новой волне изоляционизма и разобщения: переполненные обидами, народы начнут возводить прежние границы.

Но для этого нужно время и опыт нескольких войн.

Что делать сейчас? Конфликт с Украиной не может длиться вечно, будет мир. А дальше? Газ и нефть сами собой в Германию или Францию не переедут. Российская пшеница не заколосится в Италии, редкоземельные металлы не попрут из разломов на горнолыжных курортах в Альпах. Европа вновь захочет с нами торговать и даже, вероятно, предложит дружить. Уверена, что и наше государство будет не прочь вновь интегрироваться в западное сообщество.

А что народ? Раньше народ не слушали, потому что, во-первых, у него не было инструментов говорить, во-вторых, ему по большому счету нечего было о внешней политике и внешней торговле сказать, ведь он ничего не знал.

Танк Т-80 военнослужащих ВС России 200-й мотострелковой бригады Южной группы войск на огневой позиции в зоне СВО / РИА «Новости»

Российско-украинский военный конфликт — первый в истории человечества, который транслируется онлайн и доступен для обозрения всем. Нет никаких оснований считать, что народы, смотревшие вживую, как и кто их убивает, простят кровь. Могут не простить и тех, кто убивал, и тех, кто подначивал, слал оружие, переводил деньги. Никто еще не понял, каким будет мир после войн, в которых вся страна видит, как убивают ее граждан.

Подобные обиды могут вообще не забываться. Тем, кто планирует все же иметь с Россией дело, следует держать этот факт в голове: времена изменились.

Если каждая старушка знает, что вы отправили к нам свои ракеты, она может возмутиться, когда вам в ответ вновь захотят продавать наши зерно, нефть и газ. И дальше сценарии непредсказуемы…

Такого в истории еще не было, потому никто не знает, что произойдет дальше.