Мир 19 марта 2023, 16:33 Полуправда о боеприпасах для Украины. Европа решила пустить пыль в глаза ради ВСУ «Голос Мордора»: в Европе говорят о проблемах с боеприпасами, преуменьшая потенциал ВСУ

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Financial Times заявила, что с производством боеприпасов для Украины на территории Европы возникли сложности. Дело не в заводских мощностях — проблема куда более серьезная. Причину затруднений специально для Telegram-канала «360» озвучил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Financial Times пишет о проблемах с производством боеприпасов для Украины в Европе. И дело не в заводских мощностях, проблема куда более серьезна. Она состоит в дефиците взрывчатых веществ и недостатках мощности для их производства. Не хватает бездымных порохов, нитроцеллюлозы и тротила, а химическая промышленность не может резко нарастить их производство.

О чем молчит газета

Как мне кажется, Financial Times умалчивает еще о двух очень серьезных проблемах. Первая из них — самый настоящий кризис химической промышленности в Европе из-за «новой энергетической политики».

Химпром — один из самых энергоемких секторов, и отказ от российских энергоносителей ударил по нему больнее всего.

Всем известно, какие трудности испытывает немецкий концерн BASF — настоящий монстр химической промышленности.

Кроме этого, уже давно резко упало производство удобрений во многих европейских странах, а технологические процессы вполне позволяют производить на многих из этих производств либо взрывчатые вещества, либо компоненты для их производства.

U.S. Department of Defense

Вторая проблема — дефицит сырья. Огромное его количество для химической промышленности Европы поставляли из России. Необходимо найти замену, но проблема в том, что на планете Земля нет второй России, где все это можно было взять. Надо дергать по другим странам, а это множество точек, рост цены и неизбежные логистические проблемы. И, пожалуй, эта проблема намного серьезнее первой.

Частичная правда

Тем не менее при чтении подобных новостей всегда следует держать в уме, что такие сообщения могут быть правдой отчасти и нести при этом еще одну задачу — преуменьшить потенциал ВСУ, сделать отношение к нему менее серьезным.

Потому что накачать боеприпасами украинскую армию Запад сейчас вполне способен, даже невзирая на существующие проблемы. Вопрос только в том, насколько хватит сил удерживать такие темпы, да еще без видимого результата.

Понятно, что Запад сейчас не жалеет денег на поддержку Украины. Но этот ресурс не бесконечный, а его увеличение может привести к проблемам в самих западных странах. И они уже начались.

Согласятся ли промышленники-капиталисты длительное время работать себе в убыток?