Эксклюзив 27 февраля 2023, 19:33 «Деньги — лишь дополнительная мотивация». Польские наемники продолжают ехать на убой Политолог Макеева: польские наемники, едущие на Украину, делают свой выбор U.S. Department of Defense

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Польские наемники несут серьезные потери на Украине — погибли около 2,5 тысячи человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Всего на стороне киевского режима — почти 20 тысяч поляков. О мотивации «солдат удачи» из Польши и незамеченной третьей мировой «360» рассказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.

Далее — прямая речь.

Идет третья мировая

Во-первых, если это правда и действительно 20 тысяч польских наемников продолжают сражаться на территории бывшей Украины, это, грубо говоря, значит, что Польша серьезно нарвалась.

Фактически страна — участница НАТО направила своих военнослужащих в статусе наемников воевать с регулярными войсками России. Я не знаю, что движет людьми, которые отдают такие приказы, но есть ощущение, что им очень хочется приблизить ядерный апокалипсис.

Конечно, можно сколько угодно рассказывать сказки о том, что наемники — это люди, которые сами решили и поехали. Но в таком количестве речь идет уже о направлении регулярных польских военных для ведения боевых действий на стороне преступного режима Киева.

Получается, нет никакой разделительной линии между Россией и НАТО. Мы фактически уже столкнулись. Идет третья мировая, которая после распада СССР и окончания холодной войны велась гибридными методами, а сейчас перешла в самую что ни на есть горячую фазу.

Обмен ядерными ударами становится слишком возможен. Ситуация серьезная.

Гробы будут идти и дальше

Если озвученная Дугласом Макгрегором информация верна, то семьи 2,5 тысячи поляков получили гробы. Не знаю, как польское общество в итоге «переварит» всю эту историю.

Вряд ли поляки искренне верят, что их муж, сын или брат взял вот так и решил поехать на Украину за деньгами, так как иначе заработать не может.

Могу предположить, что они прекрасно понимают: за этим стоит государство. При этом гробы продолжат идти, так как 2,5 тысячи не может быть окончательным показателем, раз там 20 тысяч человек воюют. И люди продолжают гибнуть.

Это серьезно отразится на польском обществе, потому что каждая семья — это несколько человек, задающих вопросы вроде: «Ребята, а зачем Польше это все нужно?»

Россию, строго говоря, совершенно не интересует Польша. А бесконечно кормить население страшилками о России, которая сейчас на всех нападет, — это, мягко говоря, странно. Москва никогда не озвучивала ничего, связанного с Польшей. Насколько мне известно, там нет русского населения, против которого польские власти начали бы войну.

С другой стороны, Польша довольно давно входит в НАТО. Да, мы радости по этому поводу не испытываем, но признали как данность.

Да, коллективный Запад нас обманул, Североатлантический альянс продолжил расширяться на восток, однако по большому счету мы смирились, хотя нам это, безусловно, не нравится. И президент России Владимир Путин регулярно это озвучивает.

Зачем и почему едут

Что касается мотивации наемников. Давайте так. Человек, конечно, может пойти воевать за деньги, но практика показывает — по крайней мере, относительно недавних событий, — что деньги зачастую служат только дополнительной мотивацией.

Почему некоторые поляки едут воевать с русскими? Дело в том, что Россию в Польше исторически не очень любят, так получилось. Польша в какой-то момент была поражена католицизмом — это не какое-то древнее событие, а произошло сравнительно недавно.

Потому они испытывают историческую, метафизическую, религиозную ненависть к православным. Мы помним, что поляки время от времени творили в западных областях бывшей Украины.

Можно совершенно точно сказать, что они не испытывают на уровне менталитета симпатии к православным в принципе и к России в частности — как к олицетворению православия.

Что касается Украины, то она интересует поляков как территория, на которую они претендуют. Во-вторых, в общем-то, как и для всего коллективного Запада, это орудие против России.

Логика такая. Раз мы Россию ненавидим (это, повторюсь, метафизическое и лишь отчасти политическое явление), <…> значит, надо Украину поддержать. Но, подчеркну, речь не идет о какой-то симпатии поляков к малороссам. Нет, ни в коем случае.

Деньги — только дополнительная мотивация. Ну вот на всю страну и нашлось 20 тысяч чокнутых людей с такими убеждениями.

К сожалению, с момента распада СССР и выхода Польши из-под нашего стратегического контроля западные стратеги воспитали там целое поколение, которое так мыслит.

Черная неблагодарность

По большому счету создавать польскую государственность Советскому Союзу не было никакой необходимости, но мы это сделали. Это был такой жест доброй воли, что Польше дали государственность по итогам Второй мировой войны.

Хотя можно было эту территорию аккуратно разделить между соседями или полностью оставить себе. И была бы совсем другая ситуация.

Я уже не говорю о том, что мы освобождали Польшу от германского нацизма. Поэтому то, что они демонстрируют, — черная неблагодарность и чудовищное искажение истории. Тем не менее, как видим, людям «объяснили»: кто их друг, а кто — враг, а заодно что Россия не права была, что их когда-то освобождала.

Наемник хуже вэсэушника?

Есть мнение, что наемников вообще не нужно брать в плен. Если с вэсэушником бывают варианты — заставили, еще что-то, дурачок, — то наемник все же идет сознательно. Даже если его как участника подразделения НАТО направляет собственная страна, все равно, я думаю, там есть варианты. И не насильно этих натовцев в статусе наемников засылают из Польши на территорию бывшей Украины.

Человек делает выбор — отчасти по своим идеологическим убеждениям, отчасти за деньги. Но это его выбор. В отличие от некоторых военнослужащих ВСУ, ведь там в ряде случаев с выбором как раз проблемы.