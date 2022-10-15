Польша запросила у США ядерное оружие. Все дело в страхе перед Россией | 360°

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Viber Польша запросила у США ядерное оружие. Все дело в страхе перед Россией Политолог Трухачев: Польша просит ядерное оружие у США из-за страха перед Россией РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия. Власти страны провоцируют американцев, а местным жителям раздают таблетки с йодом. Страх властей европейской страны связан прежде всего с Россией. По мнению властей Польши, ядерное оружие их защитит.

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Инициатор ядерной войны

О роли Польши в вопросе применения ядерного оружия белорусский лидер заговорил во время интервью американской телекомпании NBC.

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия. <…> Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — заявил он.

По словам Лукашенко, если вооружение двинется в сторону Польши, то начнется цепная реакция. Он призвал не дожидаться ответных шагов, а сесть за стол переговоров.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о намерении участвовать в программе обмена ядерным оружием США. Свое решение он объяснил растущей угрозой со стороны России.

«Основная проблема в том, что у нас нет ядерного оружия», — заявил глава республики в разговоре с изданием Gazeta Polska.

Unsplash

Согласно результатам опроса лаборатории IBRiS, более 54% жителей Польши выступают за размещение американского ядерного оружия на территории страны. Против такого шага высказались 29,5% респондентов. Остальные не стали отвечать на вопрос. Население опрашивали по телефону в период с 7 по 8 октября.

В конце сентября польские власти стали распространять таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны.

Тогда замминистра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи объяснил это ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Позже правительство поручило организовать по всей стране пункты выдачи бесплатных таблеток. Их начнут раздавать после объявления властей, а пока многие местные жители самостоятельно запасаются таблетками с йодом.

Страх перед Россией

По словам преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, поляки полагают, что размещенное на их территории ядерное оружие обезопасит страну от нападения со стороны России.

«Они считают, что если в Польше будет ядерное оружие, то Россия на Польшу не пойдет, а так бы пошла. Здесь обсуждать нечего, зачем нам сдалась Польша и зачем нам туда идти», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что сама Польша не представляет угрозы. Власти страны не станут применять ядерное оружие против России.

«Польша — не Украина. Полным безумием она не страдает. Это не страна-самоубийца, которая погонит собственных граждан на убой. Надо проводить разницу между Украиной и Польшей. В Польше действительно боятся России и тему нашей угрозы активно раскручивают», — заявил Трухачев.

РИА «Новости»

Также он ответил на вопрос о реакции Франции на переговоры Польши с США. Франция является единственным членом Евросоюза с ядерным оружием. Как считает преподаватель вуза, власти страны не станут возражать.

«У Франции мало ядерного оружия, поэтому поделиться она не может, а у Америки его много. Франция с Америкой очень тесно по этому поводу сотрудничает, поэтому никаких возражений отсюда не будет. Единственное, что тут может напрягать, что Польша демонстративно общается в США в обход», — пояснил Трухачев.

Он добавил, что в случае размещения на территории Польши американского ядерного оружия Россия может поставить республику на прицел, привезя вооружение в Калининград и Брест.

Ответ будет демонстративным, но необходимым, так как Россия не собирается пускать в ход ядерное оружие. По мнению Трухачева, американцы не дадут полякам возможности принимать решение о ядерных ударах.

«Поляки доступ к кнопке не получат, как не получает его никто, на чьей территории американцы ядерное оружие размещают. Это совершенно исключено», — подчеркнул преподаватель.

Он отметил, что речь идет об американском военном объекте на территории Польши, к которому она никакого отношения иметь не будет.

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