Эксклюзив 21 марта 2023, 00:22 Польша заигралась. НАТО не защитит страну после выпадов в адрес России «Голос Мордора»: НАТО не защитит Польшу в случае конфликта страны с Россией РИА «Новости»

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Посол Польши во Франции Ян Росцишевский заявил, что республика готова вступить в конфликт с Россией. По его словам, это случится, если Украина «не сможет защитить свою независимость». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, что мнение дипломата не является официальной позицией республики по данному вопросу.

Далее — прямая речь.

Польский посол устроил шоу

Тут, давеча, один польский ясновельможный шляхтич, посол при дворе французского круля Эммануэля пан Росцишевский фактически в одиночку объявил Российской империи войну. Правда — с небольшой задержкой: в том случае, если падет мятежный гетман Малороссии, находящийся в услужении у тех же ляхов, англичан и заморских американцев. Вытащил свою сабельку из ножен пан Росцишевский, да как начнет ею махать прямо в посольских палатах и диким голосом орет: «На Москву! На Москву, пся крев!». Сам весь красный, слюной на дорогой атласный кафтан брызжет…

Такого поведения ясновельможного пана никто не ожидал даже при дворе польского круля Анджея. И в Париж немедля послали гонца, чтобы посольские ситуацию как-то умаслили и смягчили. Понятно же, что пан Росцишевский в очередной раз перебрал анжуйского, но в руках себя держать как-то надо, посол все-таки, а не какой-нибудь мелкий помещик из Быдгощча, который в перерывах между беседами на политические темы с такими же своими соседями в подпитии портит дворовых девок.

И в посольстве оправдались, но получилось снова неловко — намекнули, что войной на Российскую империю идти никто не собирается, но Галицию с Волынью оттяпать у гетмана — с удовольствием. Собственно, им и сам гетман это пообещал, если польский круль достаточно злотых заплатит. Столько, чтобы хватило на двор с холопами где-нибудь под Быдгощчем.

НАТО не вступится за Польшу

А если говорить серьезно — меня вчера весь этот переполох вокруг польского посла во Франции удивил. Будто бы вы, господа, не знаете, что у любого поляка игра в геополитику — любимая затея, если только он чувствует себя ясновельможным шляхтичем. И совершенно неважно, что мнение, которое выдает какой-то там польский дипломатишко от своего имени, вовсе не является выражением мнения польского руководства. Там, конечно, народ без башни, но все-таки понимает, чем подобные заявления, а уж тем более воплощенные в действия, могут закончиться. Никакая пятая статья устава НАТО не поможет. Потому что в НАТО тоже не дураки сидят и воевать с Россией хотят исключительно чужими руками. А если эти руки будут польскими — что-нибудь точно придумают, чтобы в прямой конфликт с Россией не лезть. В конце концов, ежели закончатся поляки, есть какие-нибудь прибалты, ну или румыны, на худой конец.

Понятно, что инфоповод для обсуждения был хорош, но тем самым вы все сделали неплохую рекламу какому-то среднему шляхтичу Росцишевскому, что служит послом при дворе круля Франции. Много чести, ребята.