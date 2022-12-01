Мир 01 декабря 2022, 01:59 Польша захотела забрать кусок Украины. Российская разведка раскрыла миру ее планы Экономист Межевич: Польша с лета искала возможность мирного проникновения на Украину Pxhere

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Польша с начала спецоперации России на Украине искала возможность забрать свои исторические территории. Власти страны начали «играть в долгую» и не стали планировать военные решения сразу, чтобы иметь возможность вернуть земли под видом мирного проникновения в страну. Однако российская разведка раскрыла планы Польши миру.

Польша готовится к возврату исторических земель

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил об усилении Польшей подготовки к захвату территорий в западной части Украины.

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«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины», — сказал он в интервью РИА «Новости».

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По словам Нарышкина, польский президент Анджей Дуда потребовал от профильных служб страны оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на украинский запад. За основу архивных исследований власти страны взяли Волынскую резню 1943 года, когда украинская повстанческая организация массово убивала польских граждан. Они хотят провести референдум на этих территориях, чтобы «обеспечить легитимность притязании».

Директор СВР подчеркнул, что Польша собирается действовать настойчиво, так как боится, что партнеры по НАТО в зимнее время года попытаются договориться с Россией. Это пойдет наперекор как интересам Украины, так и Польши, добавил Нарышкин.

В Варшаве выразили уверенность в том, что заслуживают «щедрую компенсацию за военную помощь киевскому режиму», а также за помощь беженцам и недавнее происшествие с упавшими ракетами. Нарышкин напомнил, что история знает «горькие примеры столкновения польских и украинских националистов». В конце апреля он уже заявлял, что США вместе с Варшавой разрабатывают концепцию по установлению контроля над «историческими владениями» Польши на Украине.

Польша начала «играть в долгую»

Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич считает, что обсуждение вопросов польской реакции на события на Украине началось еще в феврале — сразу после объявления о начале спецоперации. По его словам, в Польше не исключали, что СВО закончится быстро, при этом никто не мог сказать, как скоро российская армия возьмет Киев или произойдет еще что-то подобное.

Однако, подчеркнул профессор, когда выяснилось, что спецоперация будет длительной, Польша начала «играть в долгую».

«У Польши был выбор отказаться в принципе от концепции вмешательства. Но это было маловероятно, поскольку польское вмешательство уже является традицией. Украина, то есть та страна, которая сегодня называется Украиной, — это было пространство между Московией, Польским королевством и Османской империей. И на этом пространстве, я бы сказал так, происходило многовековое перетягивание канатов в одну, а потом в другую сторону. Украинские казаки присягали и польскому королю, и московскому царю, и турецкому султану. То есть, происходящее не является чем-то особенным», — высказался Межевич.

Эксперт пояснил, что польские власти осознавали, что им нет необходимости одномоментно вводить свои вооруженные силы, чтобы идти в конфликт одновременно и с Россией, и с киевскими властями.

«Ну, а раз так, раз нет необходимости быстро что-то предпринимать, то можно готовиться и, соответственно, планировать не военные решения, а военно-политические. Польская власть не вводит на территорию Львова или Ивано-Франковска солдат под своими флагами в защитных касках <…>, а входит как некий миротворческий контингент, к примеру. <…> По сути, они становятся верховной властью на территории Украины, но это все без какой-то стрельбы, шума», — сказал экономист.

Разведка раскрыла планы Польши

По его словам, во время летних встреч президента Владимира Зеленского и Дуды было ощущение, что польские власти ищут какой-то формат, в рамках которого можно будет осуществить мирное проникновение.

«Возникает вопрос: а с чем связано заявление Службы внешней разведки? Служба внешней разведки, понимая, что подобное польское вхождение и вмешательство возможно, заранее акцентирует внимание мировой общественности на этом сценарии. То есть, чтобы у поляков не получилось так: „Хоп — и мы уже там“», — добавил эксперт.

Он заверил, что польские игры уже стали смущать и Германию. Так как при условии захвата части украинских территорий Польша расширится, станет сильнее и войдет на свои бывшие земли. А, между прочим, некоторые земли Германии— это тоже бывшие польские земли, заключил Межевич.