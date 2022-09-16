Мир 16 сентября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber Польша захотела получить репарации от России за Катынь и «оккупацию». Все ради того, чтобы укрепиться в ЕС Политолог Атаманенко: Польша требует репараций от России, чтобы укрепиться в ЕС Источник фото: РИА «Новости»

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Польша хочет потребовать от России репарации за Вторую мировую — якобы СССР «оккупировал» территории страны и репрессировал ее жителей. Такую резолюцию 14 сентября принял польский сейм (нижняя палата парламента). Президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Wprost подтвердил, что Польша может потребовать репарации от России. Спикер Госдумы Володин расценил позицию поляков как реабилитацию фашизма и призвал не оставлять это безнаказанным.

История — служанка политики

Польша должна потребовать репарации от Германии за Вторую мировую войну, а от России — компенсацию ущерба за действия СССР. Поляки обвинили Советский Союз в «оккупации», репрессиях, ссылках местного населения в Сибирь и в «массовых убийствах польских граждан, в том числе в Катынском расстреле.

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Историк, писатель, публицист Константин Залесский объяснил «360», что из всех перечисленных поляками преступлений в действительности СССР имеет отношение только к Катынскому расстрелу: в 1940 году НКВД, по разным данным, расстрелял от 14 до 21,8 тысячи военнопленных поляков под Смоленском. Советское руководство долгое время не признавало причастность к этому военному преступлению — по официальной позиции СССР расстрелы в Катынском лесу проводили немецкие захватчики в 1941 году.

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Сегодня Россия все же признала, что ответственность за Катынскую трагедию лежит на сталинском режиме: в 2010 году Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором подтвердила, что НКВД расстрелял «тысячи польских граждан, содержавшихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР».

«Массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны стало актом произвола тоталитарного государства, подвергшего репрессиям также сотни тысяч советских людей за политические и религиозные убеждения, по социальным и иным признакам», — говорилось в заявлении Госдумы.

Российские парламентарии также «выразили глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким».

Источник фото: flickr / Dennis Jarvis CC BY-SA 2.0

При этом ни об оккупации Польши советскими войсками, ни о репрессиях со стороны СССР, по мнению Залесского, речи быть не может.

«Оккупации Польши не было — было ее освобождение советскими войсками, после этого была создана независимая Польша, которая официально была независимой, причем в 80-90-х годах она не провозглашала независимость, там просто изменился режим — ушел коммунистический, пришел либерально-демократической», — объяснил он.

Зачем Польша требует репараций?

Политолог Артемий Атаманенко в беседе с «360» подчеркнул, что в действительности любые требования Польши о репарациях и каких-либо возмещениях имеют значение только на территории страны, а за ее пределами никакой юридической силы у документа нет.

По мнению директора Международного научно-образовательного центра истории холокоста и геноцидов РГГУ Ильи Альтмана, польский сейм решил потребовать репараций от России и Германии именно сейчас из-за предстоящих выборов. Причем такая позиция может осложнить взаимоотношения Польши с каждой из стран.

«У Германии есть свои претензии, связанные с переселением этнических немцев с территории Польши. Кроме того, есть известное соглашение 1953 года (тогда Польша официально отказалась от репараций — прим. ред.) и странно, что польская сторона его оспаривает», — подчеркнул Альтман.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Еще более бесперспективны претензии Польши к России, уверен историк. Тем не менее нынешние требования Польши вполне вписываются в общую канву политики страны — к истории там чаще всего обращаются для того, чтобы найти обидчиков, и использовать это для достижения политических целей в настоящем.

«Стратегия Польши очень похожа на модель „осажденной крепости“, когда страна обозначается как центр мира, а вокруг нее находятся злобные враги и противники, которые стремятся ухудшить жизнь ее народа», — объяснил Атаманенко.

Вопрос Второй мировой для Польши является наиболее болезненным в недавней истории, поэтому политики обращаются именно к нему. Претензии к Германии, по мнению политолога, должны помочь Польше утвердиться в Евросоюзе, где страна по-прежнему является аутсайдером из-за культурных отличий и слабой экономики,

«Это символический ход, по мнению польских политиков, это возможность заявить о себе и занять более значимые политические позиции. А по российской линии несколько иная ситуация: здесь просматривается общемировой тренд, связанный с критикой и отменой России, но по особому польскому сценарию — работа с прошлым, работа с памятью и ее использование для реализации политических стратегий», — заключил Артемий Атаманенко.

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