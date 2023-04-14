Эксклюзив 14 апреля 2023, 19:22 «Убьется о Россию». Польша раздувает провокации, но воевать ей нечем Профессор Межевич: единственный вариант для Польши — затянуть конфликт России с Украиной РИА «Новости»

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Поляки не беспокоятся о риске войны России с НАТО, ведь, по словам их премьер-министра Матеуша Моравецкого, Россия «быстро проиграет». В ответ зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил: в случае столь масштабного конфликта Польша точно исчезнет с карты. Хотя Варшава не может остановиться провоцировать Москву, воевать ей нечем, рассказал «360» доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

Далее — прямая речь.

Во-первых, я полностью согласен с Дмитрием Анатольевичем и разделяю его подходы. Считаю, если наши оппоненты умудрились довести Дмитрия Анатольевича до столь жестких комментариев, значит, они действительно разум потеряли.

Далее — с военно-стратегической точки зрения (вы говорите «вполне возможно» и «вероятно»). Если Польша не остановится провоцировать нас, она получит большой пиар, а воевать-то Польше нечем. Сегодня — нечем, через год — нечем, через два года — тоже нечем.

Единственный вариант для поляков — затянуть наш конфликт с Украиной. Потом, опираясь на свои военные закупки последних лет, предъявить нам какие-то военные ультиматумы.

Но такая схема предполагает, что, во-первых, конфликт с Украиной удастся продлить на пару лет, а это большой вопрос. Главное — она предполагает, что все польские планы будут реализованы.

РИА «Новости»

Фактически польские [оборонные] расходы в таком случае будут не 3%, не 5%, а 15–20%. Но все-таки Польша — страна, где есть выборы: электорат не пойдет на снижение уровня жизни. А кто будет оплачивать банкет? США не будут, у них своих проблем выше крыши. Нет, они не против, чтобы Польша убилась о Россию. Но за бесплатно.

Поэтому мне представляется, что со стороны Варшавы это все же серия информационных провокаций. Точные географические координаты всех правительственных бомбоубежищ там нам известны.