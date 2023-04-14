14 апреля 2023, 19:22
«Убьется о Россию». Польша раздувает провокации, но воевать ей нечем
Профессор Межевич: единственный вариант для Польши — затянуть конфликт России с Украиной
Поляки не беспокоятся о риске войны России с НАТО, ведь, по словам их премьер-министра Матеуша Моравецкого, Россия «быстро проиграет». В ответ зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил: в случае столь масштабного конфликта Польша точно исчезнет с карты. Хотя Варшава не может остановиться провоцировать Москву, воевать ей нечем, рассказал «360» доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.
Далее — прямая речь.
Во-первых, я полностью согласен с Дмитрием Анатольевичем и разделяю его подходы. Считаю, если наши оппоненты умудрились довести Дмитрия Анатольевича до столь жестких комментариев, значит, они действительно разум потеряли.
Далее — с военно-стратегической точки зрения (вы говорите «вполне возможно» и «вероятно»). Если Польша не остановится провоцировать нас, она получит большой пиар, а воевать-то Польше нечем. Сегодня — нечем, через год — нечем, через два года — тоже нечем.
Единственный вариант для поляков — затянуть наш конфликт с Украиной. Потом, опираясь на свои военные закупки последних лет, предъявить нам какие-то военные ультиматумы.
Но такая схема предполагает, что, во-первых, конфликт с Украиной удастся продлить на пару лет, а это большой вопрос. Главное — она предполагает, что все польские планы будут реализованы.
Фактически польские [оборонные] расходы в таком случае будут не 3%, не 5%, а 15–20%. Но все-таки Польша — страна, где есть выборы: электорат не пойдет на снижение уровня жизни. А кто будет оплачивать банкет? США не будут, у них своих проблем выше крыши. Нет, они не против, чтобы Польша убилась о Россию. Но за бесплатно.
Поэтому мне представляется, что со стороны Варшавы это все же серия информационных провокаций. Точные географические координаты всех правительственных бомбоубежищ там нам известны.
Украина
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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