Мир 15 января 2024, 13:50 Польша привлекла инвестиции в ВПК и нарастила объемы производства Rzeczpospolita: военные заводы Польши увеличили производство оружия для Украины Global Look Press

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Военно-промышленные предприятия Польши после привлечения инвестиций нарастили объемы производства до максимального уровня на фоне конфликта на Украине. Один из крупнейших производителей тротила, завод Nitro-Chem, перешел на круглосуточную работу благодаря введению автоматизированной установки по наполнению взрывчаткой артиллерийских боеприпасов. Об инвестиционном буме в польском военно-промышленном комплексе сообщила газета Rzeczpospolitа.

Президент Nitro-Chemu Доминик Савицкий в ходе общения с журналистами отметил, что экспорт тротила всегда оставался основой бизнеса компании. Но после начала конфликта на Украине спрос на взрывчатку со стороны других стран вырос в несколько раз. Благодаря привлеченным инвестициям производство довели до максимальных показателей.

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«Сегодня мы делаем тротил в три смены, 24 часа в сутки», — заявил Савицкий.

Президент компании добавил, что в ближайшее время производство увеличат еще больше и привлекут дополнительных сотрудников.

Открытое всего 10 лет назад предприятие Lucznik из Радома объявило о планах за два года увеличить объемы производства огнестрельного оружия до 100 тысяч единиц. Фирма получила одобрение на строительство новых цехов и уже приступила к закупке новых автоматических станков, которые заменят устаревшие.

Крупнейший оборонный завод Польши Huta Stalowa Wola (HCW), известный производством орудий тяжелой артиллерии, самоходных гаубиц и автоматизированных минометов, заявил о начале производства бронеавтомобилей и боевых машин пехоты после проведенной модернизации, которая обошлась в несколько десятков миллионов злотых.

Глава компании Ян Шведо рассказал, что инвестиции поступили от китайского бизнеса. За полученные средства фирма выкупила сталелитейный цех и забрала к себе всех рабочих. В ближайшее время HCW расширит производство за счет строительства новых корпусов.

На польском побережье завершается работа по перепрофилированию судоремонтных верфей. После окончания работ там начнется производства многоцелевых фрегатов нового поколения из серии «Рыба-меч». Изменение профиля работы спасло гражданские заводы от банкротства.

Провалившаяся в производстве электробусов компания Sanocki Autosan за счет вложений HSW перешла на производство многоцелевого бронированного автомобиля высокой мобильности «Варан». Машина предназначена для артиллерийской разведки, она станет универсальной транспортной платформой для ближнего боя.

Нарастившая объемы производства оружия Польша стала примером для Финляндии, которая выделила 25 миллионов долларов на расширение своего военно-промышленного комплекса на фоне конфликта на Украине. Дополнительные инвестиции предоставила норвежская оборонная компания NAMMO, имеющая собственный завод на территории страны.