Польша потребовала от России и Германии репараций за Вторую мировую | 360°

Мир 28 октября 2022, 23:12 Польша потребовала репараций от России и Германии. Привычка жить за чужой счет осталась навсегда Политолог Минченко назвал требования Польши перебором РИА "Новости"

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Польша потребовала у Германии компенсации за потери в годы Второй мировой войны. Согласно резолюции, итоговая сумма составляет примерно 1,3-1,5 триллиона долларов. Варшава уточнила, что планирует составить аналогичный документ в адрес России. Специалисты подчеркнули, что спустя столько лет говорить о таких претензиях бессмысленно. А возможные требования в адрес Москвы назвали аморальными.

Требования Польши к ФРГ

Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций за Вторую мировую от Германии. В документе подчеркнули, что Польская Республика никогда не получала компенсации «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». Их Варшава уже подсчитала и описала в дипломатической ноте, направленной в Берлин.

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Итоговая сумма составила около 1,3-1,5 триллиона долларов.

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Среди требований — возмещение жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда, возвращение похищенных из Польши культурных ценностей, находящихся в ФРГ, возврат активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, «украденных немецким государством».

Более того, Варшава настаивает на том, чтобы ее гражданам и лицам польского происхождения в Германии присвоили официальный статус национального меньшинства. Также Польша хочет, чтобы этим людям предоставили право учиться на родном языке.

Требования Польши к России

В Польше решили, что не только Германия обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесенный в военные годы. Речь должна идти и о России. О подобных планах заявил польский МИД.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», — подчеркнули в ведомстве.

Реакция России на требования Польши

Дипломат Олег Тяпкин в беседе с РИА «Новости» назвал требования Польши к России вопиющей аморальностью. Ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства не существовало бы.

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — подчеркнул Тяпкин.

Польша не получит компенсации

Польша занимает особое положение в ЕС. Ее вклад в экономику небольшой, а вот субвенции из Союза ощутимы. Об этом «360» рассказал политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Поляки, собственно, продают борьбу против России как тот эксклюзивный продукт, который они производят для всего мира. <…> Требования на то и требования. Это предмет переговоров, выяснения отношений. <…> Не надо забывать, что вообще-то поляки по итогам Второй мировой войны получили очень серьезные территории от Германии. В этом смысле очень серьезный перебор, думаю», — пояснил он.

Журналист из Польши Сергей Гречушкин, в свою очередь, заметил, что не видит в требованиях Польши к России и Германии никакого смысла, кроме внутриполитического. В международном праве такого понятия попросту нет, отметил он.

«Да. Допустим, кто-то с кем-то повоевал, кто-то кого-то победил, кто-то кому-то проиграл войну. Значит, по праву победителя с побежденного берут какую-то мзду. Но это всегда делалось непосредственно сразу после окончания войны, по итогам войны. Требовать какие-то компенсации спустя 80 лет после окончания войны — это какой-то абсурд. Полнейший абсурд. <…> Давайте еще после Первой мировой потребуем с кого-нибудь или по итогу наполеоновских войн. Почему бы нет? С Тевтонского ордена после Ледового побоища давайте что-нибудь потребуем» — заявил Гречушкин.

Он сравнил Польшу с лающей на слона Моськой из басни Ивана Крылова и подчеркнул, что никто никому никакие компенсации выплачивать не будет.

Отреагировал на требования Польши и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он предложил выставить ответный счет на сотни миллиардов долларов, которые Польша получила во времена СССР.

В качестве второго шага политик предложил польским дипломатам использовать свои расчеты в качестве туалетной бумаги, на которую в ЕС выросли цены.