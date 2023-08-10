Эксклюзив 10 августа 2023, 11:15 Польша потирает ручки, ожидая тотального провала ВСУ. Что ждет Западную Украину? Обозреватель «360» Бер: Польша нарастила войска, чтобы захватить Западную Украину Телеканал «360»

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Между Польшей и Украиной разразился скандал. Президента Владимира Зеленского обвинили в неблагодарности и задумали захватить часть земель его страны. О том, во что выльется дипломатический конфликт и оккупация Западной Украины, рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

Что сделает человек, если он допустит мысль о том, что вы ему должны? Не деньги занимали до зарплаты, а вообще, глобально должны.

Отвечаю: он сядет вам на шею, нагадит на вас, растопчет любые правила и этикет. А что если таким маргиналом станет целая страна, которая подумает, что ей что-то должны?

Украина высказала Польше свое фи

Президент Украины Владимир Зеленский решил отчитать Польшу за то, что там назвали его неблагодарным. А еще конфликт возник из-за нежелания поляков покупать украинские сельхозпродукты — свои надо реализовать и получить деньги, а не потратить на ненужное.

Зеленский настолько преисполнился своей важностью, что решил указывать хозяевам на их место — вызвал польского посла в Киеве, чтобы предъявить полякам негодование.

В Киеве считают до сих пор, что они жертвы и они спасают весь мир от имперской угрозы. «Если мы, украинцы, дрогнем, то Россия придет в каждый ваш дом, все отберет, оставит кучу в углу каждой квартиры и разграбит, как галлы Римскую империю». Звучит маловероятно, но сказка поначалу заходила западному обывателю неплохо.

Сейчас Зеленский продолжает эту же легенду, только капризничать стал чаще, не замечая за многочисленными отказами принятия в НАТО, что его страна и народ нужны, только чтобы навредить России. Полякам чужды украинцы, у них нет ничего общего.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Но Украине не нужна грамотная дипломатия — за нее все дела решают США

Поэтому в МИД Украины набраны отнюдь не профессионалы дипломатического искусства, а по большей части просто «классные» украинские мужики: где-то хамоватые, где-то грубоватые, пахнущие перегаром со вчерашнего дня, открывающие якобы все двери с ноги, потому что им разрешили.

Вспомните их внешний вид на переговорах между Россией и Украиной в марте прошлого года.

РИА «Новости»

Все резко поменяется, как только ВСУ утратят возможность наступать и перейдут в оборону. И тогда украинцы начнут замечать, что вчерашние друзья как-то нарочито наплевательски относятся к их подвигу и самопожертвованию.

Польша и Украина никогда не жили душа в душу

Территория Украины была 300 лет подряд оккупирована Речью Посполитой, то есть сегодняшней Польшей, и жители украинских земель были у них в прислужниках. Тогда-то и начала зарождаться ненависть украинцев к Российской империи.

Поляки специально культивировали в селянах враждебное отношение к русским, потому что Польша — один из самых старых врагов России.

Пыталась отобрать исторические русские территории, но постоянно проигрывала и вместо закрепления на российских землях теряла их и свои территории впридачу. Кто не знал, польская столица Варшава принадлежала долгое время России.

Есть еще один важный для поляков исторический момент: за годы польской оккупации украинцы так возненавидели своих хозяев, что устроили геноцид этнических поляков на территории Волынского региона. С 1943 по 1944 год украинские националистические батальоны казнили от 100 до 120 тысяч поляков — официальная польская историография. И Польша никогда не забудет этого Украине.

В Польше потирают ручки, ожидая тотального провала ВСУ

Видя, что украинские войска постепенно теряют способность наступать и сопротивляться, Польша потирает руки и ждет момента, чтобы предложить Украине «спасительное присоединение» к себе.

«Варшава планирует создать польско-украинское соединение для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Все эти увеличения количества польских военных на границе с Белоруссией — как раз для интеграции Львовской, Волынской и других западных территорий. Сделать это, вероятно, захотят в тот момент, когда будет очевидно, что российские военные с преимуществом движутся к западным границам Украины. Или даже раньше, когда станет очевидно, что ВСУ разбиты, а дальше начнется полный распад украинского государства.

Только в случае добровольного присоединения западных земель Украины к Польше жизнь тех, кто останется на этих территориях, будет далека от европейского уровня. А может, Польша и припомнит геноцид 80-летней давности.

С «бандеризацией» будет покончено

Те украинские земли, на которые заглядывается Польша, — это эпицентр бандеровской пропаганды, а поляки Бандеру ненавидят. Для них его последователи — это палачи польского народа. А значит, в случае перехода Западной Украины в состав Польши с бандеризацией там будет покончено на государственном уровне.

Наверняка признают экстремистами тех, у кого найдут портрет или символику Бандеры. И на том культ будет развенчан.

РИА «Новости»

С другой стороны, это лишь теория — не факт, что Польше будет позволено оккупировать эти территории. Вероятно, что размещение польских военных на границе с Белоруссией — это еще и желание отхватить кусок от Союзного государства, на случай если начнется раздел мертвой украинской туши.

Поляки давно мечтают расшириться до границ Речи Посполитой, забрав себе и белорусские территории в том числе. Возможно, поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко разместил у себя российское тактическое ядерное оружие — чтобы у поляков не было искушения вторгнуться.

Западные украинцы — самобытный народ, и полякам они не обрадуются

Поляков они ненавидят не меньше, чем русских, и поэтому их реакция не будет приветственной. У поляков к западенцам отношение аналогичное.

Если и будут какие-то попытки вторжения, то Москва будет в этом участвовать. Уверен, без ее одобрения никакой контингент НАТО на территорию Украины не войдет. Об этом в Кремле предупредили в самом начале СВО.

Разделение Украины, вероятно, произойдет после освобождения исторических русских территорий, где проживает большое количество русскоговорящих граждан. Одесса, Днепропетровск, Киев и некоторые другие входят в этот список.

Западные территории не так интересны в силу специфического населения. Переучивать бандеровцев — проще отдать полякам. Это лишь предположение. Но то, что Украины больше не будет — той, которой ее знали с 91-го года, — это несомненно.