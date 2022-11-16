Мир 16 ноября 2022, 17:01 Жалобы, просьбы и немного вранья. Польша надеялась на утешительные подарки от НАТО Политолог Донцов: Украина останется безнаказанной за ракетную атаку на Польшу

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После инцидента с падением ракет Польша собиралась созвать совет НАТО, чтобы принять меры. Хотя это выглядело как угроза, встреча альянса, скорее всего, была бы возможностью для поляков попросить субсидий. Шалость не удалась: ракеты не вышло записать на счет российских военных. А вот обвинять ВСУ никто и не собирался: Украине снова сойдут с рук погибшие люди и попытка эскалации конфликта.

Консультации с НАТО

Польша заявила, что намерена воспользоваться своим правом государства — члена военно-политического блока и потребовала созвать совет НАТО на основании четвертой статьи основного, Вашингтонского, договора.

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Она гласит, что любое государство из Североатлантического альянса при угрозе своему суверенитету и территориальной целостности может инициировать консультации с другими членами блока.

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Поводом для обращения поляков в НАТО стал инцидент с упавшими на территорию населенного пункта Пшеводув ракетами, в результате которого погибли два человека. Украинские власти и некоторые западные СМИ сначала попытались обвинить Россию, однако виноваты ВСУ — вернее, украинская ПВО.

Дежурные фразы НАТО

Политолог Никита Донцов объяснил в разговоре с «360» отметил, что четвертую поправку применяли неоднократно. Одна только Турция за последние 20 лет пять раз созывала совет НАТО, воспользовавшись этой нормой Вашингтонского договора.

«Пользуясь четвертой статьей, совет НАТО дважды собирался из-за действий России. Первый раз был, когда в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации. Тогда их встреча и консультации ни к чему абсолютно не привели», — сказал он.

Второй случай произошел в феврале этого года, когда началась специальная военная операция на Украине. Тогда страны Прибалтики также воспользовались своим правом собрать совет, но обсуждения, опять же, ничего не дали, напомнил политолог. Сейчас могло бы быть так же.

Польша могла инициировать, привлечь внимание к проблеме. Они собрались бы, обсудили, что необходимо поддерживать Украину. Ограничились бы дежурными фразами, и опять все сошло бы на нет. Никита Донцов

По словам Донцова, военно-политическое руководство Польши должно после происшествия предпринять какие-то меры и отчитаться перед избирателями о конкретных действиях. Но очевидно, что встреча совета ни к чему бы не привела.

Украина останется безнаказанной

Донцов уточнил, что следующая, пятая, статья основного договора НАТО подразумевает коллективный военный ответ на агрессию против страны — участницы альянса.

В данном случае очевидно, что никакой агрессии со стороны России не было. Была фактически агрессия со стороны Украины, но в сложившейся ситуации в НАТО придумают, как обойти эту историю. Украину они не будут считать врагом. Никита Донцов

Альянс находится в сложном положении: в сегодняшних обстоятельствах у него нет никаких инструментов влияния на киевский режим, объяснил собеседник «360». А забрать обратно свою военную технику, переданную ВСУ, страны, разумеется, не могут.

Денежный расчет Польши

Не исключено, что желая созвать совет НАТО, поляки рассчитывали получить от блока военную или финансовую помощь. Донцов уточнил, что Польша и Прибалтика достаточно давно давят на США, Германию, Францию, Италию.

Этим более богатым странам альянса предлагают усилить оборону на восточном рубеже на границе с Россией, Украиной и Белоруссией, как государствами, не входящими в блок.

Конечно, здесь все упирается в деньги, дополнительное финансирование. Едва ли сейчас реальные управленцы альянса будут готовы пойти на такой шаг, потому что у самого НАТО — нехватка финансов и систем вооружения. Никита Донцов

Соответственно, чтобы перебросить на восточный фланг системы ПВО, их нужно откуда-то забрать, отметил Донцов. Сегодня арсеналы многих крупных натовских стран и так истощены: очень уж большое количество устаревшей техники передали Украине.

«Сейчас страны альянса сами испытывают некоторый дефицит систем вооружений, и уйдут годы на то, чтобы НАТО полноценно пополнил свой арсенал», — подытожил политолог.