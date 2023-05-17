Эксклюзив 17 мая 2023, 17:47 Польша начала давить на Зеленского. США не дадут Украине завершить конфликт Политолог Колчин: Польша ощутила последствия кризиса и призвала Украину завершить конфликт

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Американский журналист Сеймур Херш предположил, что власти Польши начали уговаривать президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. Политолог Петр Колчин рассказал «360», что республика пошла на этот шаг, ощутив на себе последствия кризиса и антироссийских санкций.

Удар по Европе

Украинский кризис нанес серьезный удар по стабильности всей еврозоны, отметил Петр Колчин. По его словам, потоки беженцев, огромные денежные вливания в поддержание команды Владимира Зеленского, а также опустошение военных арсеналов Франции и Германии стали негативным фоном, повлиявшим на социально-политическую обстановку всего ЕС.

РИА «Новости»

«В связи с этим неудивительно, что страны Европы пытаются давить на Киев с целью скорейшего прекращения конфликта. В Европе уже не строят надежд на какие-либо позитивные сдвиги, на какие-либо анонсированные контрнаступления. Европа все сильнее сталкивается с фактическими последствиями своей антироссийской политики, своих санкций и новыми экономическими реалиями, в которые сама себя загнала, в том числе по указке Вашингтона», — объяснил политолог.

США не допустят прекращения огня

Колчин добавил, что США выступают за продолжение конфликта. Даже славящаяся своими антироссийскими настроениями Польша в этой ситуации пошла на попятную. Республика испытала на себе все последствия кризиса — от беженцев до навязываемого Европой украинского зерна.

«Политическая сфера Польши все больше дестабилизируется <…> поэтому Польша, как подозревают Франция и Германия, начинает все чаще давить на киевский режим, на [Владимира] Зеленского для прекращения конфликта», — отметил эксперт.

Pixabay

По его словам, все эти попытки подрывает непрекращающаяся поддержка Украины со стороны Штатов и Великобритании.

«США настроены дальше поддерживать неонацистов Киева в ущерб как Европе, так и самой Украине. Все это вкладывается в сферу интересов Вашингтона, Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта и ослаблении Европы, которая продолжает оставаться экономическим конкурентом США, и в дестабилизации всей Евразии», — объяснил ситуацию политолог.

Журналист Сеймур Херш сообщил, что группа европейских стран, включая Польшу, организовала тайные переговоры с властями Украины. Руководство страны призвали остановить конфликт любой ценой — даже если речь будет идти об отставке президента Владимира Зеленского.