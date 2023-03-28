Эксклюзив 28 марта 2023, 13:46 Польша и Британия построят на Украине два поселка для беженцев Польша и Великобритания оплатят строительство жилья для беженцев на Украине РИА «Новости»

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Временные поселки появятся в западных и центральных районах Украины для размещения тех, кто остался без своего жилья. Профинансируют строительство власти Великобритании и Польши. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли сообщило агентство Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Великобритания предоставит для возведения временных убежищ 10 миллионов фунтов стерлингов (12,3 миллиона долларов).

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«Это новое партнерство между Великобританией и Польшей поможет обеспечить светом, теплом и жильем наиболее нуждающихся», — заявил Клеверли.

По его оценке, в двух временных селах смогут разместить до 700 человек, чего явно недостаточно. Но сейчас ситуация с беженцами оказалась сложной даже в странах Запада, куда массово поехали украинцы.

В качестве примера Клеверли привел ситуацию в Великобритании, где почти 118 тысяч жителей Украины оказались гостями британских семей. Но спустя более года беженцам все труднее найти постоянное жилье.

Из-за сложной ситуации с беженцами в Великобритании посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко потребовал от жителей Соединенного Королевства дать пристанище всем его согражданам, которым требуется помощь. Правительство Великобритании начало постепенное сворачивание программы «Дом для Украины», по которому предоставившие жилье беженцам семьи получали денежную компенсацию от государства.

Демонстрация заботы

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «360» заявил, что размещение 700 человек — это слишком мало.

Саму инициативу Польши и Великобритании он назвал попыткой демонстрации заботы об украинцах, предназначенной для самих украинцев.

«Это просто попытка улучшить свой образ в мире. Прежде всего англичанами, которые

Он добавил, что это больше работа на внешний образ, чем реальная помощь беженцам.