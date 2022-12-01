01 декабря 2022, 04:48
Польша готовится к аннексии части Украины. И получит головную боль в виде бандеровщины
«Голос Мордора»: поляк и украинец никогда не смогут жить в мире
Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Польша начала активную подготовку к аннексии некоторых территорий на западе Украины. Речь идет о Галиции и части Волыни, уверен автор Telegram-канала «Голос Мордора». В интервью специально для Telegram-канала «360» он заявил, что эта ситуация только на руку России, поэтому полякам мешать не стоит.
Далее — прямая речь.
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Австро-Венгрия и Польша взращивали на Украине национализм
В принципе, ни для кого секретом это не было. Активное участие Польши в украинских событиях и обусловлено именно этим фактом. Никто никогда и не скрывал таких устремлений. И я сейчас скажу одну вещь, которая многим не понравится — это очень хорошо и не надо им мешать.
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Просто напомню, что бандеровщина и упоротый западенский национализм родились вовсе не в Советской Украине. Это продукт Украины западной, той, которая длительное время принадлежала Австро-Венгерской Империи, а затем Польше. Украинский национализм был старательно выращен в Австро-Венгрии, а затем в полную силу расцвел именно в польской Галиции. Именно там он принял на вооружение такие методы, как терроризм, стал неимоверно жестоким и напитался фашистскими идеями.
Когда Галиция принадлежала Польше, украинские националисты считались врагами польского государства, их преследовали и бросали в тюрьмы.
Присоединение Галиции к Советскому Союзу в результате Освободительного похода Красной Армии лично я считаю ошибкой. Потому что так получилось, что яд западноукраинского национализма был впрыснут в тело советской Украины. Это случилось даже несмотря на то, что значительная часть западных украинцев давно ждала Красную Армию и встречала ее именно как армию освободительную.
Но ядро галицийского национализма выжило, а многие лидеры националистов стали служить германскому нацизму, надеясь вернуться домой вместе с Вермахтом. Что, собственно, и случилось.
Поляк и украинец не смогут жить в мире
Может быть, у руководства СССР и существовали планы по уничтожению националистического подполья, но им не суждено было сбыться из-за Великой Отечественной войны. А в это время западноукраинский национализм неимоверно окреп и превратился в достаточно мощное движение. А главное — начал распространяться и по остальной Украине. И послевоенная борьба с бандеровским подпольем хоть и окончилась победой, но, как всем теперь понятно, эта победа была лишь частичной. И современная Украина это отлично подтверждает.
Если поляки заберут себе Галицию, то они создадут для себя невероятную головную боль на очень долгие годы. Какое-то время может и будет спокойно, но затем бандеровщина обязательно вспыхнет вновь.
И даже сильнее, чем в 30-х годах ХХ века. Польше придется вести на этой территории самую настоящую войну с националистическим подпольем: это будет война на уничтожение. С настоящими террористическими акциями, репрессиями и карательными экспедициями.
Поляк и украинец никогда не смогут жить в мире, кто бы и что сейчас не говорил.
Украина
Польша
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