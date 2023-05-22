Эксклюзив 22 мая 2023, 22:25 Польша должна заплатить. России пора напомнить, как СССР восстанавливал страну «Голос Мордора»: репарации за Вторую мировую нужно требовать с Польши, а не с России Pxhere

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Польша решила получить репарации за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» напомнил, за что счет можно выставить самим полякам и почему претензии не должны быть символическими.

Далее — его прямая речь.

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Как вы все наверняка знаете, поляки хотят слупить репарации за Вторую мировую войну не только с Германии, но и с России.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал средствам массовой информации, что в стране начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

Ну и ладно. Пусть считают. Понятно, что получат от мертвого осла уши, но, как мне кажется, Россия тоже должна кое-что подсчитать. И тоже выставить Польше финансовые претензии.

И речь даже не о том, что при освобождении Польши от нацистской оккупации погибли около шестисот тысяч советских солдат и офицеров.

Это категория моральная, и за это полякам придется отвечать где-то в другом месте. И спрос будет совершенно другой.

Материальный вопрос

А вот все материальное подсчитать надо обязательно. Сколько военной техники участвовало в освобождении Польши от нацизма, сколько стоило содержание Красной Армии, задействованной в этой операции, сколько стоят не взорванные благодаря советским разведчикам исторические города-памятники — такие, как Краков. Сколько стоила прямая помощь Польше от СССР сразу после освобождения. Ведь людей там надо было кормить и обеспечивать всем необходимым.

По послевоенному периоду тоже есть что спросить. Потому что именно СССР занимался восстановлением разрушенной Польши. Именно СССР отстраивал разрушенные города, восстанавливал сельское хозяйство страны, чтобы она могла себя прокормить.

Когда первый послевоенный шок прошел и Польша немного очухалась, СССР помогал ей с восстановлением экономики, строил заводы и фабрики, восстанавливал верфи, помогал создавать аграрные комплексы.

Польшу отстроили заново

Все это были огромные, невероятные деньги, потому что Польшу, по сути дела, построили заново. Одно восстановление разрушенной Варшавы обошлось Советскому Союзу в миллионы рублей, порой в ущерб собственным городам.

Надо было помогать братскому польскому народу, который спустя несколько десятилетий начнет брызгать ядовитыми биологическими жидкостями и глумиться над костями тех, кто освободил Польшу от нацизма.

И эти претензии не должны быть символическими. Польша должна заплатить. Все, до копеечки. Чтобы впредь неповадно было. Пусть это займет какое-время, пусть даже 10 или больше лет, но добиваться этого необходимо. Всеми возможными способами.