Эксклюзив 29 января 2023, 15:01 Волшебные печеньки Нуланд заставили украинцев бороться против своей страны Голос Мордора: лучший способ вылечить НАТО — полная капитуляция Украины РИА «Новости»

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Адмирал, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP заявил, что НАТО готов противостоять России. При этом он напомнил, что военный блок альянса владел инициативой, посылая свои войска в Афганистан или Ирак, однако сейчас Россия «приходит к нам без приглашения». В одной фразе он умудрился и признаться в том, что НАТО является настоящим инструментом неоколониализма и тут же врет. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Волшебные печеньки Нуланд

Насчет Ирака и Афганистана я полностью согласен с господином Бауэром. Я бы только добавил еще Ливию и Сирию, так как американские войска по миру расползлись, как некие метастазы. Ну и конечно Украину. Кстати, на Украине у этих ребят почти получилось. Даже лучше, чем в Ираке или Афганистане. Там-то народ против американцев, потому что изучил их за долгие годы превосходно и понимает, что, кроме смерти и разрушения, они ничего не несут. А вот украинцы американцев любят. Да настолько, что сами готовы нести своей стране смерть и разрушение. Их даже особо просить не надо. Все-таки у Вики Нуланд были какие-то волшебные печеньки. Из Украины получилась почти что идеальная колония, только проблема в том, что рядом Россия. Но в другом месте, без соседства с Россией, смысла существования такой Украины попросту бы не было.

А теперь ко второй фразе господина Бауэра

Это кто к вам пришел без приглашения? Может вам как-то надо мозги прочистить? Я не буду тут рассказывать про расширение НАТО на восток, которого по договору Горбачева с западными лидерами вообще не должно было быть. Но факт в том, что НАТО стоит на границах России. И именно НАТО пришел к этим границам без разрешения. Мало того — сделал из одной из граничащих с Россией стран настоящий кровавый нарыв.

Лучший способ вылечить НАТО

И если честно — я даже не знаю, как такое лечить. Ведь похоже, что все серьезные солидные господа в погонах и без говорят все это на полном серьезе. Хотя… Один способ есть и он должен хорошо сработать. Этот способ — полное поражение Украины. До капитуляции. По-другому не получится.