Эксклюзив 12 марта 2024, 03:16 «Полная идентификация личности». Что изменится в миграционной стратегии России Моор: трудовых мигрантов впустят в РФ после обучения на родине и сбора биометрии

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Иностранные работники теперь должны будут пройти обучение в центрах подготовки на родине, а затем сдать биометрические данные, чтобы им разрешили въехать в Россию. Об изменениях в российской миграционной стратегии рассказал глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Что изменится?

«Это вынужденная мера, потому что у нас в должной степени пока не хватает наших сотрудников на стройплощадках, а строить нужно. И поэтому вынужденно мы привлекаем тех или иных мигрантов», — объяснил Моор.

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По его словам, уровень и качество таких сотрудников не всегда находятся на должном уровне. Кроме того, повысилась криминогенная обстановка. Моор добавил, что сейчас в стране на всех уровнях эти моменты обсуждаются и принимаются необходимые решения. Их несколько.

Во-первых, в странах, которые отправляют в Россию такие кадры, делают обучающие центры, чтобы иностранные рабочие знали русский язык и уважали российские ценности. В перспективе человек не сможет приехать на работу, если он ничего не знает о нашей стране.

«Сегодня все, кто заезжают, будут проходить полную идентификацию личности, отпечатки пальцев и все остальное, потому что раньше, если человек что-то нарушил, то его высылали. Он менял букву в паспорте и возвращался назад. Сегодня такое сделать уже будет нельзя», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, система стала очень гибкой, все пробелы, которыми пользуются приезжие, быстро устраняют. Больше не получится приехать и раствориться на просторах России. Иностранные рабочие смогут въехать только по конкретной заявке по квоте на ту или иную площадку, уточнил Моор. Если человек попробует устроиться в другом месте, то его вышлют.

Зарплаты трудовых мигрантов

Относительно зарплат в этой сфере Моор пояснил, что строительный комплекс работает больше по сдельной оплате труда.

Сегодня профессиональная команда, бригада, кто угодно, может за определенный период времени заработать очень хорошие деньги. Любой, кто работает на стройплощадке, может обеспечить себя, свою семью, и кадры очень ценятся. Зарплата у них очень достойная. Александр Моор глава Всероссийского центра строительной политики

При этом полностью от гастарбайтеров пока вряд ли откажутся, потому что нужна и неквалифицированная рабочая сила, пояснил Моор.

Он также добавил, что параллельно в России ведется работа по популяризации профессии строителя, проводится огромное количество разных мероприятий, выделяются деньги на переоборудование образовательных учреждений.

«Есть большой пробел в кадрах. Нам нужно сегодня заниматься подготовкой, создавать правильные условия, и это делается. Возрождаются техникумы, колледжи, вузы различного среднего специального образования, которые выпускают тех самых строителей, повышается престиж [профессии]», — резюмировал Моор.