Эксклюзив 15 декабря 2022, 23:22 Полякам посоветовали вспомнить «преступление» Сусанина после признания Россией спонсором терроризма «Голос Мордора»: Польша дала повод смеяться над собой, признав Россию спонсором терроризма РИА «Новости»

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Сейм Польши 14 декабря признал Россию страной-спонсором терроризма. Однако голосование за эту резолюцию прошло «со скрипом» — ее поддержала лишь половина парламента, плюс еще один депутат. И это не потому, что у поляков появились хорошие чувства к России. На самом деле, в Польше скоро выборы, и это часть политической борьбы. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Поляки ломают комедию

Но меня впечатлило другое. В той же самой резолюции на Россию налагается ответственность за катастрофу под Смоленском самолета ВВС Польши в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Нехорошо шутить над ситуацией, в которой погибли люди, но уж извините — в этом виноваты сами польские политики, сделавшие из этой катастрофы настоящую комедию с некрофильским душком. Сколько раз они там эксгумировали пана Качиньского, не напомните?

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Вроде все уже по этой истории расследовали и понятно, кто виноват — неумеренные дозы алкоголя и знаменитый польский гонор. Уже и аудиозаписи из кабины пилотов все слышали, на которых польский генерал кричит на пилотов, заставляя их идти на посадку в сложнейших условиях, уже и международная авиационная комиссия в этом деле разобралась, да и польские следователи пришли к однозначному выводу. Но все они не указ для польских ясновельможных панов, которые любой ценой хотели повесить вину за гибель президента Качиньского на Россию.

Очередной повод посмеяться над Польшей

Как уж там не копали — и следы взрывчатки искали, и березку, посаженную по приказу Сталина, с тем прицелом, что польский самолет непременно задел ее крылом, искали. В итоге решили просто обвинить Россию, приняв резолюцию. Паны депутаты так считают, значит сие есть правда. И точка.

Я за этой историей слежу давно и видел десятки публикаций в польской прессе на эту тему. Тут надо признать, что польская политическая оппозиция ведет себя совершенно адекватно. Они согласны со всеми выводами следствия. Не согласны только в правящей партии ПиС. Для них это вопрос принципа. И они своего добились.

Только вот толку от этого не будет никакого. Ну разве что еще один повод посмеяться над упоротыми польскими националистами.

Мария Захарова им еще один совет дала — вспомнить «преступление» Ивана Сусанина, и я совсем не удивлюсь, если они ее советом воспользуются.