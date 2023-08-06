Эксклюзив 06 августа 2023, 15:11 Поляк будет паном, а украинец — холопом. Польша возьмет с Украины свое Блогер «Голос Мордора»: Украине придется сполна заплатить Польше за оказанную помощь РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил Польшу, что дружба между странами закончится после завершения конфликта с Россией. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» назвал его высказывание очередным доказательством потребительского отношения киевского режима к полякам. Пока что они молчат, но позже спросят с украинских властей за все.

Далее — его прямая речь.

Очень интересное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что Украина будет считать Польшу близким другом до окончания конфликта [с Россией], а вот потом между странами обязательно начнется конкуренция.

Отличное заявления, я считаю, подливающее маслица в горячий костерок польско-украинской дружбы. Да еще на фоне самого настоящего скандала, которым обернулись отношения Польши и Украины и вылились во взаимные претензии и даже вызов польского посла в украинский МИД.

И этот скандал в Польше обязательно запомнят. Как и слова Михаила Подоляка. У поляков на такие вещи поразительно хорошая память.

А Михаил Подоляк, скорее всего, просто дурак. Ведь он открытым текстом заявил, что Польша нужна Украине лишь во время конфликта, должна ей помогать всеми возможными способами, даже в ущерб себе, а вот потом — ну, извините, ребята, теперь мы как-нибудь сами.

Разумеется, что в Польше никто не разделяет перспективности такого «хитрого плана». У поляков на Украину есть свои планы, о которых много говорилось. И эти планы украинцам точно не понравятся.

Даже самый мягкий вариант унии Польши и остатков Украины после конфликта снова выльется в то, что поляк будет паном, а украинец — холопом. И вот это состояние — оно естественное для польско-украинских отношений.

А Подоляк, видимо, слишком преувеличивает мощь и значимость Украины, раз говорит о какой-то конкуренции с Польшей.

Поляки пока помалкивают, разве что последний скандал стал исключением, но тут их просто достали. Ну и ладно, выплеснули свой гнев, и теперь можно снова дружить взасос с украинцами. Держа за спиной руку с большим таким ножом, готовым вонзиться в тело Украины.

Поляки сейчас будут терпеть все — и чествование Бандеры на своей территории, и наглое поведение украинцев, и даже заявления таких вот Михаилов Подоляков. Будут терпеть до поры до времени. Только с одной целью — спросить с украинцев по итогу за все. И за Волынскую резню, и за Бандеру, и за наглость и хамство. И этот спрос будет для Украины очень унизительным и болезненным.

Украинцы все время забывают, что их совместное существование с Польшей невозможно в принципе. Как невозможно сосуществование в одном закрытом помещении сильного хищника и слабой жертвы. Жертва будет сожрана. Без всяческих сожалений.

И точно так же Польша намерена сожрать то, что останется от Украины. Либо мирным путем, с помощью пресловутой унии, либо прямой оккупацией. Благо, сопротивляться польским жолнежам будет уже некому.

И помешать этим планам в состоянии только Россия. Понятно, что украинцы этого не понимают, но в истории такое уже было. В итоге понимали — когда бывало уже очень поздно.