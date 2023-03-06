Эксклюзив 06 марта 2023, 14:19 Турция не откажется от американских F-16. У нее есть причина Политолог Станкевич объяснил позицию Турции, заявившей о возможном отзыве запроса на F-16 piqsels

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В Совете по безопасности и внешней политике при президенте Турции заявили, что Анкара ищет альтернативные варианты американским F-16, и обвинили Вашингтон в неисполнении договоренностей. В свою очередь США упрекают Турцию тем, что она предпочла их истребителям российские ЗРК С-400. Свои пять копеек в спор между двумя странами в беседе с «350» вставил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Непонятно, кто именно отказывается. США с тех пор, как Турция, не послушавшись отклика из Вашингтона, закупила российские С-400, последовательно стали блокировать поставки самых новейших вооружений в Анкару», — отметил эксперт.

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Станкевич напомнил, что речь шла не только о четвертом поколении истребителей F-16, но и пятого поколения F-35. По мнению политолога, возможно, Анкара хочет отложить решение этого вопроса, а не полностью отказаться. Он подчеркнул, что национальная катастрофа, связанная с серией землетрясений, опустошила бюджет Турции, а закупка F-16 — крайне дорогое удовольствие.