Эксклюзив 02 февраля 2023, 19:20 «Лишить чувства безнаказанности». Политолог — о том, как отрезвить НАТО Политолог Авва допустил создание в ЕС фильтрационных лагерей для украинских беженцев Unsplash

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Россия не хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался «до последнего украинца» — мирные жители стали заложниками агрессивной политики своего режима и Запада. Об этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА «Новости». «360» обсудил его тезисы с экспертом по Прибалтике и Европе, политологом Вадимом Аввой.

— Первый важный тезис, высказанный Сергеем Евгеньевичем, который точно стоит обсудить, звучит так: «Россия не хочет войны до последнего украинца». Скажите, может ли это заявление быть в том числе «месседжем» для западных хозяев украинского режима и посланием для самих украинцев, которых сейчас гребут без разбора в рамках средневековой мобилизации?

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— «Месседж» Нарышкина адресован, конечно, не западным хозяевам режима президента Владимира Зеленского. Он обращен к украинскому народу. На самом деле, что еще этим бедным людям мы сейчас можем сказать? Только одно: бегите, скрывайтесь, уходите в леса, занимайтесь партизанщиной, вспомните традиции Ковпака. Понятно, что это трудно — в мире, где все пространство просматривается дронами.

Но надо пытаться. Если на Украине возникнет множество стихийных очагов реального сопротивления, у киевской хунты не хватит мощи репрессивной машины на всех.

Поэтому нужно вновь и вновь обращаться к украинскому народу, который запуган, и говорить: сопротивляйтесь, переходите на нашу сторону, сопротивляйтесь вместе с нами агрессии НАТО.

Запад своей агрессией провоцирует нас на отечественную войну. Ведь речь идет о тотальной зачистке. Они хотят миллионы русских людей переформатировать, уничтожить, раздробить, ликвидировать наш язык и культуру, насадить свои ценности.

РИА «Новости»

— Кое-где люди на Украине уже начали сопротивляться, особенно на фоне дикой мобилизационной кампании…

— Неверно называть это мобилизационной кампанией. Это настоящая охота на людей. Точно так фашисты отправляли себе с территории Украины трудовые ресурсы. То же самое происходит сегодня.

Не думаю, что во всех государствах Европы им удастся создать механизм отлова украинцев, которые сбежали в ЕС, но, безусловно, такие попытки будут. Они вполне могут организовать фильтрационные лагеря, куда станут сгонять беженцев-украинцев, отделять женщин от мужчин, отправлять последних на фронт.

И если такое произойдет, это покажет и польскому, и немецкому населению, и датчанам со шведами, что их тоже скоро могут погнать туда.

— Здесь уместно перейти к следующему тезису Нарышкина о том, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине.

— Это, безусловно, так. Я напомню вам вчерашнее заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: надо дать Украине любой вид оружия, нужно начать воевать регулярными частями НАТО, потому что Россия, мол, не применит тактическое ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.

РИА «Новости»

Запад привык жить последние 500 лет в святой уверенности: все вопросы можно решать силой. А когда мы говорим о НАТО, уместно провести такую параллель. В любой болезни есть такая точка, незаметная, когда ремиссия уже невозможна, опухоль перестает быть операбельной.

Вот западная элита сегодня находится в такой неоперабельной стадии. И все остальное — надежда утопить Россию в крови и разорвать нас на куски, заработать на этом, сохранить мировую гегемонию, потом умыть кровью Китай, Индию — это уже отдельные симптомы. Болезнь — глубже и серьезнее.

— Все же их единство не так уж незыблемо, о чем Нарышкин тоже сказал в своем интервью довольно прямо: «Американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны Альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против России». Когда, на ваш взгляд, НАТО даст трещину? Есть ли предпосылки к серьезным проблемам внутри блока? Если да, то какие?

— Чтобы консолидироваться, Запад создал огромную машину по подавлению населения. Это пропаганда и контроль над медиа. И в НАТО никогда не считаются с издержками. Тысяча политзаключенных? Да хоть пять или 10 тысяч! Надо убить кого-то — окей.

Мы это отлично видим на их «поле экспериментов» — на Украине, где правит тоталитарный режим президента Зеленского. Почти то же самое — в Прибалтике: там машина политических репрессий по отношению к русскому населению работает замечательно.

Когда НАТО даст трещину? Что может их отрезвить? Элиту, наверное, уже ничего. Отрезвить можно только массы: именно люди могут понять, что если они не скрутят голову своим правителям, то будет очень много жертв — в глобальной ли первой ядерной войне или как-то по-другому, гибридно, неважно.

Для этого они должны вспомнить безотчетный страх, который испытывали американцы в свое время перед возможным ядерным столкновением с СССР.

Мы должны развернуть серию процессов, оценить всю политику Запада, их законодательные акты, риторику политических деятелей. И если это призывы к геноциду русского народа или прямое осуществление терактов против нас, то мы должны выносить приговоры этим конкретным людям. Так же, как советский суд вынес вердикт Степану Бандере.

А исполнять приговор можно где угодно — пуля с ядом настигла бандита и убийцу Бандеру на территории Мюнхена в ФРГ, напомню. И так же должны погибать все яростные русофобы. Мы должны изъять у западной элиты и общества чувство безнаказанности, чувство безопасности, которое им внушают.

Это борьба не за территории, а на уничтожение. Когда мы говорим, что нам нужно победить западный фашизм, то нет ведь какого-то одного места, где он живет. Это не какая-то «нехорошая квартира», а целая политическая система. И чтобы ее одолеть, надо заменить элиту. Провести настоящую денацификацию Европы.

И это не задача одной только России, это проблема всего мира. Вырвать зубы фашистскому Западу — это значит гарантировать безопасность для Индии, Пакистана, Китая, всей Юго-Восточной Азии.