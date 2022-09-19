Политизированное Bild am Sonntag «сломалось», выдав новость о страхах немцев | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 03:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Политизированное Bild am Sonntag «сломалось», выдав новость о страхах немцев «Голос Мордора»: Bild am Sonntag «сломалось», выдав новость о страхах немцев перед счетами Pxhere.com

Читать 360tv в

Более половины немцев, а именно 59%, опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ. Об этом сообщило Bild am Sonntag со ссылкой на результаты исследования института INSA. Удивительно, что такая новость появилась в этом издании, ведь оно крайне политизировано, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Реклама

Далее — прямая речь.

Инструмент для промывки мозгов

Газета Bild am Sonntag, с прискорбием сообщает, что более половины жителей ФРГ опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ.

Pxhere.com

Даже удивительно, что сия новость появилась в издании. Его вполне можно отнести к бульварной прессе, но есть и одно отличие от классического варианта данного жанра — Bild am Sonntag крайне политизирована. Я бы даже сказал — она агрессивна и является одним из главных инструментов для промывки мозгов простым немцам либеральной пропагандой и русофобией.

Именно в Bild am Sonntag работает небезызвестный Джулиан Репке, которого во время войны в Сирии прозвали «Джихади-Джулиан», за активную поддержку всяческих бородатых бандитов, которых в «цивилизованном мире» называли «умеренной оппозицией». А сейчас Джулиан яро борется на информационном фронте за Украину.

Лютая и неприкрытая пропаганда

Bild am Sonntag — издание уникальное. Это нечто среднее между Völkischer Beobachter, времен нацизма в Германии и российской «СПИД-инфо» девяностых. Издатели и редакторы этого медиа нашли удивительно точно бьющий в мозг обывателю формат. Вот прям как векторная вакцина, в которой безопасный вирус используется для доставки в организм элемента инфекции. Только цель тут иная, и какая-нибудь новость об индусе с членом в 50 сантиметров является вектором для вливания в мозг простому немецкому обывателю самой лютой и неприкрытой пропаганды.

И вот — этот ваш Bild am Sonntag сломался. Этому изданию всегда не по рангу было публиковать такие вот неприятные новости, но что-то пошло не так. И теперь неприятные новости о грядущей зиме попадут в головы немецким обывателям вместе с новостью все о том же пресловутом хренастом индусе.

А еще интересно, как этот самый Bild am Sonntag будет работать зимой, когда реально начнутся проблемы. Люди, если и не будут мерзнуть, то столкнуться с теми самыми счетами на коммуналку, о которых пишет Bild am Sonntag, а еще с возможным дефицитом многих привычных продуктов, ну, или со значительным повышением цен на них, что равносильно дефициту.

Не исключено и падение доходов немецких граждан, ибо некоторые отрасли приказывают долго жить уже прямо сейчас. И это не фигня какая-то, а химия и металлургия.

Впрочем, Bild am Sonntag наверняка выживет. Ведь «Экспресс-газета» и «СПИД-инфо» были наиболее популярны в России именно в «святых девяностых».

Только вот о политике придется писать поменьше, а то народ не поймет.

0 0 0 0 0 0