Мир 30 июня 2023, 15:43 Политика ультиматумов. Украина заговорила с НАТО как капризный ребенок Политолог Журавлев: Украину возьмут в НАТО только после окончания СВО Telegram

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Украина продолжает политику ультиматумов. Она открыто предупредила НАТО: не дадите членство — президент Владимир Зеленский не приедет на саммит в Вильнюсе. Понятно, что до окончания СВО речи о вступлении в альянс не может быть и речи. В противном случае военно-политическому блоку придется объявить войну России, а этого он не хочет.

Киев пригрозил НАТО

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.

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В противном случае, если участники «проявят дефицит мужества», то украинский президент не поедет на встречу. Ранее Зеленский в интервью The Wall Street Journal также говорил, что если его страну не видят в рядах НАТО, на саммите военно-политического блока ей делать нечего.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 28 июня пообещала, что на встрече в Вильнюсе Украину ожидает «сюрприз», касающийся ее членства в альянсе. Его генсек Йенс Столтенберг также пообещал, что присутствующие на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.

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США не будут облегчать путь в альянс

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Лондоне 29 июня заявил, что НАТО следует упростить для Украины процедуру членства в альянсе. По словам политика, Соединенное Королевство намерено поддержать ускоренное вступление украинцев в военно-политический блок.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что в Вильнюсе планируют принять очередной «весомый пакет поддержки Украины», который будет включать и американскую помощь.

При этом президент США Джо Байден 17 июня отметил, что Украина должна соответствовать стандартам для вступления в альянс. Облегчать ей путь в НАТО Вашингтон не намерен.

НАТО не хочет Украину

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил в разговоре с «360», что Украина, несмотря на ясные сигналы Запада, надеется: стоит еще немного покапризничать как ребенок, и ее все-таки возьмут в НАТО.

Для украинцев членство в альянсе — это существенный успех, они даже считают, что это полная победа. Им кажется, что это так. Они только никак не могут понять, как бы это сделать, потому что НАТО стоит скалой и говорит: «Нет!» Дмитрий Журавлев

По словам политолога, альянс согласен на общение, готов предоставить украинцам поддержку и материальную помощь. Все, что угодно, только не включение в свой военно-политический клуб. Ведь если Украина входит в НАТО, блок автоматически, по собственному же уставу, объявляет войну России. А это ему совершенно не нужно.

Когда Украину могут принять в НАТО

Журавлев напомнил, что Украину пригласили на саммит в Вильнюс ради своего рода послания для России: «Вот, Украина за шаг до вступления в НАТО, давайте, русские, останавливайте все и соглашайтесь на украинские условия, а то мы их как включим, как начнем воевать!»

Украину примут в альянс, но только после завершения конфликта (если, конечно, будет что принимать). Поехать на саммит Зеленский может просто ради того, чтобы сохранить лицо. Ведь выйти к украинцам и сказать «Ребята нас выгнали, в угол поставили» — невозможно. Дмитрий Журавлев

По мнению собеседника «360», пока трудно ответить на вопрос, как будет действовать Россия, если украинцев все-таки примут в альянс по окончании специальной военной операции. Прежде всего потому, что непонятно, какой будет на тот момент Украина.

«Если граница будет проходить по Львовской области, то пусть принимают,. Мы в любом случае не будем довольны, потому что продвижение НАТО к нашим границам это всегда плохо. Но что ж тут делать, воевать с альянсом мы тоже не хотим», — подытожил Журавлев.