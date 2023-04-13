Эксклюзив 13 апреля 2023, 16:03 Политика двойных стандартов. Трампа хотят отодвинуть от выборов в США Политолог Гуреев: власти США хотят отвлечь Трампа от участия в предвыборной кампании White House

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Нынешние власти США всеми силами пытаются отвлечь экс-главу США Дональда Трампа от подготовки к президентской кампании 2024 года, вызывая его на дачу показаний генеральному прокурору и дергая по судам. При этом нынешний глава государства Джо Байден попался на хранении секретных документов, но ему это сходит с рук, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

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Мы с вами сейчас видим новый виток эпопеи, связанной с будущими президентскими выборами в США. Задача Демократической партии сейчас стала явной и понятной — нужно задушить основного оппонента, Дональда Трампа, на грядущих политических выборах всеми возможными и невозможными способами.

Мы видим новый приезд Трампа для дачи показаний генеральному прокурору.

Трамп достаточно умный человек и отлично понимает, что против него ведут столь сложный черный пиар и пытаются отвлечь от будущей избирательной кампании.

Все нынешние действия не носят преступный характер, а направлены на то, чтобы ослабить Трампа на выборах. Если бы он не явился для дачи показаний, это стало бы поводом для более жесткого отношения юридических сил против его деятельности в целом.

Затянуть в судебные распри

Трамп явится и выступит, ему за это ничего не будет. А если и будет, то в законодательстве США прописано, что человек под уголовным или административным преследованием всегда может откупиться.

Основная цель демократов — оттянуть Трампа как можно дальше от предвыборной гонки, потому что претенденты готовятся намного раньше, чем сами выборы. Праймериз начинается за год или полтора до самих выборов.

Трамп начал свою гонку сразу после проигрыша на прошлых выборах в 2020 году.

Для него это далеко не последний момент, связанный с уголовным преследованием, такое будет повторяться еще много раз, чтобы Трамп решал эти проблемы.

«Там вижу, тут не вижу»

Лицемерно выглядит поведение юридических сил и всей судебной ветки США. Если Трампа за всякую мелочь дергают выступать перед прокурором, то давайте посмотрим, как они относятся к утечке секретных данных или к тому, что нынешний президент США Байден хранит секретные документы у себя дома, что незаконно. Прокуроры благополучно все это игнорируют. Интересная политика двойных стандартов, которая работает не только на внешнем поле, но и на внутреннем.