Эксклюзив 13 июня 2023, 19:27 «Политическое шоу». Суд над Трампом посчитали малозначимым для России Политолог Юрий Светов: суд над Трампом мало что означает для России РИА «Новости»

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Суд над бывшим президентом США и бизнесменом Дональдом Трампом практически никак не повлияет на Россию. Таким мнением поделился в беседе с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Экс-президента Соединенных Штатов обвинили в сокрытии секретных документов об американских ядерных программах. Трамп предстанет перед судом 13 июня.

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Светов посчитал это событие малозначимым для России. У некоторых людей есть иллюзия, что Трамп относится к РФ лучше, чем действующий американский лидер Джо Байден, но это не так, отметил политолог. То, что говорят американские политики перед выборами, и то, что они делают после — огромная разница, указал журналист.

«Иллюзия о том, что Трамп, как только изберется президентом, в три дня остановит специальную военную операцию — это пустой треп. Он будет действовать в интересах Америки. Какой девиз у Трампа? Сделаем Америку снова великой. А в понимании американских президентов великая Америка это та, которая командует всем миром, Россией в том числе. Поэтому нам все равно, кто будет президентом. Нам надо разбираться с задачами самим», — констатировал собеседник «360».

Элиты США не хотят возвращения Трампа в большую политику

Светов объяснил, почему бывший президент подвергся судебному преследованию в США. Значительная часть американской элиты, причем не только демократической, но и республиканской, не хочет, чтобы бизнесмен возвращался в большую политику и избирался главой государства, сообщил политолог. Поэтому предпринимаются всяческие меры, чтобы затруднить Трампу участие в президентских выборах, обратил внимание журналист.

«Были подняты старые дела с сексуальными скандалами, с выплатой денег незаконной. Но оказалось, что обе этих истории не повлияли на рейтинги Трампа. Более того, у него рейтинги даже как-то возрастают, поскольку он обретает такой образ преследуемого политика. Тогда решили просто его посадить», — сказал Светов.

Сейчас обвинения выстраивают вокруг истории с секретными документами, напомнил политолог. Против экс-президент США выдвинули множество обвинений, причем они оказались настолько серьезными, что два адвоката уже отказались защищать бизнесмена, отметил собеседник «360».

Тюрьма не помешает Трампу участвовать в выборах

Специалист не исключил, что суд примет решение о тюремном заключении Трампа. Однако в американском законодательстве множество зацепок и прав на опротестование, поэтому история может затянуться до самых президентских выборов 2024 года, предположил журналист. Кроме того, законодательство Соединенных Штатов удивительно и не запрещает человеку, который сидит в тюрьме, участвовать в выборах, добавил Светов.

«Были случаи — человек баллотировался, допустим, на пост сенатора и умирал во время избирательной кампании, но его из списков не вычеркивали. И вот этот умерший человек даже получал депутатский мандат, потом выборы проводились снова. Поэтому Трамп, я повторю, может, даже находясь в тюрьме, участвовать в выборах», — подчеркнул политолог.

Пока непонятно, как приговор бизнесмену повлияет на его популярность, продолжил журналист. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучать социологические опросы и знать особенности американского менталитета в таких историях, пояснил Светов.

Результат игры России безразличен

Было много разговор, что во Флориде, где будут судить Трампа, могут начаться волнения и протесты, напомнил собеседник «360». При этом губернатор штата Рон Десантис сам заявил о готовности баллотироваться от республиканской партии, отметил политолог. Неизвестно, как глава Флориды поведет себя и подавит ли он эти протесты, заявил журналист.

Сейчас нас ожидает такое политическое шоу, за которым мы должны наблюдать достаточно спокойно. Там не наши игроки, и результат этой игры тоже нам безразличен. Как мы с вами смотрим, допустим, игру на первенстве Великобритании. Ну, кому-то симпатизируем, кому-то — нет. Но, по большому счету, нам все равно — «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Это не наши команды Юрий Светов политолог, журналист

Возможное будущее Трампа

Собеседник «360» попытался предугадать, как суд повлияет на Трампа. По мнению политолога, эта ситуация может даже простимулировать экс-президента США.

«Он боец по натуре, поэтому чем больше его прессуют, тем он активнее отбивается», — заявил журналист.

Светов вспомнил о недавно умершем экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. Именно он проложил путь в большую политику таким, как Трамп — миллиардерам, связанным с шоу-бизнесом и умеющим превратить политику в шоу, сообщил политолог.

Против Берлускони не раз возбуждали уголовные дела, в конечном счете его осудили, но не посадили в тюрьму, рассказал собеседник «360». Экс-премьера Италии приговорили к общественным работам в доме престарелых. Бывшего президента США может ждать что-то подобное, заключил Светов.