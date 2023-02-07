Эксклюзив 07 февраля 2023, 17:08 «Политический реверанс». Китайцы отомстили за поездку Пелоси на Тайвань Политолог Ярошенко: китайский аэростат разрушил миф об американской ПВО YouTube

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Заместитель главы МИД Китая Се Фэн заявил, что уничтожение китайского аэростата, залетевшего на территорию США в конце января, навредило отношениям двух стран. Политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко в комментарии для «360» объяснил, почему пролет воздушного шара в американском небе — не просто сбившийся с курса метеолокатор, а четкий сигнал Вашингтону.

Далее — прямая речь.

Восточная политическая традиция подразумевает расхождение между публичными и непубличными действиями. Конечно, руководство КНР заявило, что сожалеет об инциденте с аэростатом. Также, по данным властей этой страны, воздушный шар выполнял метеорологические функции и просто сбился с курса.

По факту произошло следующее: КНР позволила США сохранить лицо. Но надо понимать, что это все полнейшая ерунда. Китай не сожалеет, а посылает Соединенным Штатам четкие сигналы.

Месть по-азиатски

КНР не простила американским властям визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Тогда США попросту вытерли ноги о предупреждения китайцев. Пекин выражал протест и в публичных заявлениях, и с помощью запуска военных учений около Тайваня.

Инцидент с аэростатом — своего рода политический реверанс. С его помощью Китай показал, что с ним нельзя разговаривать с позиции силы.

Пролет воздушного шара продемонстрировал недееспособность американских ПВО. Притом что последние 30 лет образ политического всевластия США выстраивался как раз на базе военной мощи.

Китайский аэростат показал, что не так уж сильны американцы в вооружении. В отличие от КНР, которая регулярно испытывала унижения от Запада в военном плане, а сейчас позволила сначала нарушить воздушное пространство США, а затем наблюдать за развитием событий.

Появление китайского аэростата в американском небе также показало, что у Штатов — любителей нарушать чужие «красные линии» — свои границы тоже достаточно гибкие. Американские власти простоударили по шару и не предприняли жестких ответных мер за грубое нарушение воздушного пространства.