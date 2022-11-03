«Жуют политические сопли». России пора создать альтернативу Совбезу ООН | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 14:41 «Жуют политические сопли». России пора создать альтернативу Совбезу ООН Политолог Маркелов: Россия может создать альтернативу Совбезу ООН Публичное достояние

Читать 360tv в

Совет Безопасности ООН не принял российское предложение о создании комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Там разрабатывали не только штаммы опасных вирусов, но и специальные стимуляторы для солдат ВСУ. Политический советник Сергей Маркелов заявил «360», что России пора создавать свою коалицию мировых держав.

Реклама

Далее — прямая речь.

Политическая математика

Безусловно, голосования Совета Безопасности ООН — манипуляционные. Страны, на которые можно воздействовать тем или иным способом, просто склоняют голосовать за или против определенных предложений.

Однако в последнее время, понимая всю жесткость происходящих событий, представители большинства государств предпочитают не выбирать сторону, а воздержаться — отложить, спрятать свое мнение. Боятся, что им не хватит политических ресурсов для того, чтобы потом, после голосования, противостоять серьезному давлению коллективного Запада — европейскому, американскому.

Голосование в Совбезе ООН показывает, что единственные страны, свободные от влияния извне и которые имеют свою позицию, — Россия, США и Китай. Все остальные — серые мышки, которые ни на что не влияют, включая ту же Турцию

Это политическая математика. Если убрать серую зону — страны, которые, так сказать, жуют политические сопли, — то у нас два к одному: Соединенные Штаты Америки против России и Китая. В принципе, это неплохо, если говорить о сильном кулаке.

Конфликт вместо мира

Нет смысла искать правду в ООН. Те институты, которые создавали до и после Второй мировой войны и носили характер платформы для переговоров, сегодня крайне политизированы. На них, скорее, надо не договариваться, а подтверждать живые недоговоренности, конфликты.

Как было задумано? Есть некая средняя площадка, на которую все приехали и коллективный мировой мозг примирял враждующие стороны, давал какие-то определенные решения по снятию конфликтности и направлению движения к миру.

Сейчас Организация Объединенных Наций лишь подтверждает ту или иную позицию, которая нравится коллективному Западу. Так действуют и иные организационной структуры, полностью заменив функции, ради которых они создавались, на противоположные

Платформы, на которых должны были сглаживаться недопонимания, теперь институционализируют несправедливость и войны. Это касается практически всех вопросов, в том числе ближневосточных разногласий.

Точно так же ООН себя ведет по поводу конфликта в Сирии, по поводу многолетнего конфликта Иран — Израиль, по поводу конфликта Южной и Северной Кореи. Словом, куда ни ткни пальцем — нигде платформа не решает те задачи.

Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке / РИА "Новости"

Нужен новый союз

Безусловно, у России есть альтернативы Совету Безопасности ООН: их можно создать на базе других институтов и мировых сообществ — стран БРИКС, «Шанхайской восьмерки» (ШОС) и прочих содружеств.

Прежде всего для формирования коалиции государств нужна внутренняя, военная, дипломатическая и иная работа. Это долгий и большой труд — звонки, перелеты, разведка, контрразведка.

Но если все же выходить на повторное голосование по вопросу биолабораторий, нужно подкопить новые доказательства и добиться, чтобы большинство стран гарантированно поддержали Россию.

Флаги стран — участниц БРИКС / РИА "Новости"

Американцы делают зомби из ВСУ

Биолаборатории на Украине не уникальны. В подавляющем большинстве бывших союзных республик — Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и других странах — до сих пор работают подобные иностранные объекты.

Эта отрасль никуда не ушла из-за специальной военной операции, она продолжает нормально функционировать, идут исследования. У США есть принцип: все, от чего они могут сами пострадать, лучше вынести на аутсорсинг.

На Украине, безусловно часть лабораторий свернута, поскольку Штаты страшно не любят делать такие вещи публичным достоянием. Их точно увели из зоны боевых действий — из Одессы, Харьковской области, из центра страны. Возможно, одна-две остались на западе

Ясно, что разработки американцев не будут открыто использоваться Украиной. Другое дело шпионско-диверсионная работа: украинцы любят именно этот вид сопротивления. Кроме того, есть еще один вид исследований, востребованный в рядах ВСУ.

Известно, что лаборатории США на Украине переориентировались на разработку допинговых препаратов для вооруженных сил. Иногда просачиваются видео украинских солдат с тяжелыми ранами, которые продолжают идти и воевать, явно не чувствуя боли.