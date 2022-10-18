Эстония признала Россию спонсором терроризма. Карлики двинулись в новый нацистский поход | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 17:49 (обновлено: 18 октября 2022, 19:28) Политические карлики Эстонии двинулись в новый нацистский поход Блогер Гурьянова сравнила признание Эстонией РФ спонсором терроризма с криками умалишенных РИА «Новости»

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Эстония признала Россию «страной — спонсором терроризма» и предложила международному сообществу последовать этому примеру. Блогер Аксинья Гурьянова рассказала «360», что прибалты отказываются признавать очевидное: серьезными игроками в экономике и политике они могут быть только в рамках российской цивилизации.

Далее — ее прямая речь.

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Простые люди хотят дружить с Россией

На заявления Эстонии внимание обращать не стоит, как не нужно реагировать на крики умалишенных. Сумасшествие нынешних властей, контролирующих Прибалтийские государства, объяснить можно только одним: обидой за поражение их предков во Второй мировой войне.

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Не думаю, что обычные эстонцы в восторге от высказываний своих политических лидеров. Люди боятся выступать против открыто, но у себя на кухнях говорят, что с Москвой нужно дружить, она не враг. Начало таких разговоров — первый предвестник конца правления нынешнего эстонского правительства.

РИА «Новости»

Однако истеблишмент пока навязывает народу политические установки, заранее проигрышные для экономического и жизненного развития страны.

Вероятно, однажды станет известно, что за раздувание этой «актуальной повестки» некоторые лидеры Эстонии лично получили вознаграждение.

Прибалтика возрождает нацизм

Прибалтийские политические карлики из кожи вон лезут, чтобы их заметили и оценили заокеанские хозяева. Ведь в Европе они все сливки уже собрали: Эстония, как и ее страны-соседки, обменяла свою экономику и возможность развития на европейские подачки.

Но так сложилось, геополитически и исторически, что страны Прибалтики напрямую связаны с транзитом товаров из России. Поэтому серьезными игроками в экономике и политике Таллин, Рига и Вильнюс выступают лишь тогда, когда находятся в рамках российской цивилизации.

Карлики собираются в новый нацистский поход? Видимо, они уже забыли все те поражения, которые пришлось претерпеть от русских со времен Ледового побоища. Что ж, они сделали свой выбор.

Уже завтра о заявлении Эстонии забудут все, но мы вспомним…