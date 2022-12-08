Мир 08 декабря 2022, 21:55 Политическая турбулентность в Перу. Главное о свержении Педро Кастильо и его преемнице Дине Болуарте Латиноамериканист Шинкаренко: обвинения в коррупции стали обычной практикой в Перу powless/Flickr, Galería del Ministerio de Defensa del Perú / flickr

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В Перу произошел очередной государственный переворот. Уже бывшего президента Педро Кастильо арестовали по подозрению в организации мятежа, а его место заняла вице-премьер Дина Болуарте. Власти в стране меняются каждый год, а обвинения в коррупции — обычное дело для политиков региона, уверены латиноамериканисты. Станет ли новый президент исключением, покажет время.

В ночь на 8 декабря в Перу устроили госпереворот: парламент страны объявил импичмент президенту Педро Кастильо после того, как политик попытался распустить законодательный орган и захотел заменить Конгресс чрезвычайным временным правительством. Он также объявил в стране комендантский час, однако парламентарии отказались подчиняться, а армия и конституционный суд встали на сторону противников Кастильо.

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Самого экс-президента задержали по подозрению в организации мятежа и превышении полномочий. В Сети распространились фотографии экс-главы государства в полицейском участке в окружении силовиков.

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Педро Кастильо (слева) / Источник: соцсети

Место Кастильо, согласно Конституции, заняла вице-премьер Дина Болуарте. Она уже дала президентскую присягу и призвала к политическому перемирию, чтобы «создать правительство национального единства» и «спасти страну от коррупции и бесхозяйственности», сообщило агентство Reuters.

Самый бедный президент

Свергнутого президента Педро Кастильо, пришедшего к власти в 2021 году, называли самым бедным главой государства. В политику, как объяснил «360» научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко, он пришел как профсоюзный лидер из провинции. Был сыном крестьянина и простым сельским учителем, который успешно участвовал в локальном профсоюзном движении.

«Он оказался достаточно удобной фигурой для партии левых „Свободное Перу“, чтобы выдвинуть на пост главы государства, потому что генсек партии по определенным причинам не мог баллотироваться. Но если брать политический вес и политический опыт Кастильо, он был на уровне профсоюзных движений в сельской местности среди учителей», — сказал эксперт.

Alan Santos, Palacio do Planalto / Flickr / flickr

Партия «Свободное Перу», по словам Шинкаренко, считается крайне левой. Выборы 2021 года были необычны тем, что во втором туре боролись не представители центристских движений, а радикальные правые и левые силы. При этом Кастильо отличался более умеренными взглядами, чем его сторонники.

С ним связывали определенные надежды — что ему удастся стабилизировать экономическую ситуацию после ковида и той политической турбулентности, которая наблюдалась последние несколько лет Александр Шинкаренко научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН

Результаты выборов 2021 года вызвали серьезные волнения в стране. Разрыв в пользу Кастильо был достаточно небольшим. Сторонники его оппонента Кейко Фухимори, которая неоднократно пыталась стать президентом страны, настаивали на фальсификации результатов: в некоторых районах он якобы получил «непропорциональное большинство». Независимые наблюдатели нарушений не нашли.

«Когда Кастильо приходил к власти, многие выступали за то, чтобы он стал президентом, потому что людям хотелось стабильности и определенности. Но за то время, пока он находился у посту, стабилизировать экономическую ситуацию ему не удалось», — сказал Шинкаренко.

Причиной этого, по мнению латиноамериканиста, стало то, что Кастильо так и не сумел сформировать лояльное правительство. В Перу начались протесты: сначала — из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы, затем — из-за двукратного роста цен на удобрения и бензин. В итоге люди потребовали отставки президента.

Политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский добавил, что за год правления Кастильо не смог показать каких-либо серьезных результатов, а своими решениями в основном вызывал недовольство.

«И то, что он сейчас объявил чрезвычайное правительство, как раз показывает, что его основной задачей было удерживать власть», — уверен эксперт.

Alan Santos, Palacio do Planalto / Flickr / flickr

Тем не менее, по словам Шинкаренко, до пандемии с точки зрения экономических показателей Перу была динамично развивающейся страной на фоне других государств Латинской Америки.

Шесть лидеров за шесть лет

Павел Дубравский объяснил «360», что в последние шесть лет в Перу продолжается эпоха турбулентности: с 2016 года в стране сменились шесть президентов, каждый из которых в среднем оставался у власти около года. С таким определением политической ситуации в стране согласился и Александр Шинкаренко.

За год правления Кастильо ему трижды пытались устроить импичмент по уже стандартной для страны формулировке — «в связи с моральным несоответствием».

«Под эту формулировку подпадали очень многие политические деятели Перу последнего времени. Последние попытки провести импичмент в адрес Кастильо не являлись исключением. То есть у перуанского Конгресса отработана схема, но все делается в рамках Конституции», — объяснил он.

До этого под аналогичным предлогом импичмент пытались объявить президенту Педро Пабло Кучински — он был вынужден уйти в отставку в 2018 году из-за скандала, связанного с решением о помиловании другого экс-президента Альберто Фухимори. Последнего в 2009 году приговорили к 25 годам тюрьмы за допущенные при нем нарушения прав человека.

Сторонников Кучински также обвиняли в связи с коррупционным скандалом Odebrecht, который затронул большую часть Латинской Америки. Из-за аналогичных обвинений в 2019 году покончил с собой другой экс-президент Перу Алан Гарсия.

Под коррупционные статьи попадали не только действующие, но и бывшие главы государства. Нельзя сказать, что случай с Кастильо — что-то из ряда вон выходящее. К сожалению, это стало политической константой не только Перу, но и всей Латинской Америки Александр Шинкаренко.

Кто такая Дина Болуарте

Пока, по словам латиноамериканистов, сложно предположить, чего ждать от нового президента Перу Дины Болуарте. Она стала первой женщиной на этом посту, а в политику пришла вместе с Педро Кастильо.

«Она относится к той же политической партии, что и Педро Кастильо. Если как-то удастся стабилизировать экономическую ситуацию в стране, где более двух третей населения работают в неформальном секторе экономики, у нее получится удержаться», — выразил уверенность Александр Шинкаренко.

До назначения на пост вице-премьера Болуарте работала в Национальном реестре документов, удостоверяющих личность и гражданский статус (RENIEC), и не была известна широкой публике. Однако она заработала хороший политический капитал как министр по развитию и социальной интеграции при Кастильо. Незадолго до объявления Кастильо импичмента Болуарте дистанцировалась от него и отказалась от министерского поста, писал CNN.

В начале 2022 года Болуарте исключили из партии «Свободное Перу» после заявления о том, что она никогда не поддерживала идеи движения. Политик проводила социалистическую риторику: утверждала, что государство должно взять на себя роль регулятора рынка, выступала за контроль за частными инвестициями и продвигала идею реформы системы здравоохранения.

Eduardo Logas / Flickr / flickr

Нового президента Перу уже поддержал генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро. Поддержку ей оказал и Госдепартамент США.

«Мы воздаем должное перуанским институтам и гражданским властям за обеспечение стабильности демократии и продолжим поддерживать Перу, управляемое правительством [национального] единства, которое президент Болуарте пообещала сформировать», — привел ТАСС выдержку из заявления Госдепа.

По словам Павла Дубравского, в Перу популярна тема внешнего влияния на политическую ситуацию, в том числе в плане постоянной чехарды во власти. Более того, за неделю до объявления импичмента Кастильо вице-президент Дина Болурате, занявшая президентский пост, встречалась с представителями США.

«Так что след международного вмешательства просматривается. Но я бы здесь смотрел не на внешние, а на внутренние проявления — в Перу очень нестабильная политическая система», — заключил политтехнолог.