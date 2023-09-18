Эксклюзив 18 сентября 2023, 23:09 Политическая ситуация накаляется. Грузию ждет аналог Евромайдана? Востоковед Тарасов: в заявлении о перевороте в Грузии нет ничего сенсационного Unsplash

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Служба государственной безопасности Грузии предупредила о подготовке аналога Евромайдана в стране. Определенная группа лиц планирует дестабилизировать ситуацию и организовать беспорядки. Действительно ли существуют опасения госпереворота, в чем могут заключаться его причины и кому это нужно — в материале «360».

В Грузии действует парламентская система. Правящая партия — «Грузинская мечта», политику которой часто называют пророссийской и антизападной. Основная оппозиционная сила — «Единое национальное движение», которое ориентируется на прозападный курс. Его идейным вдохновителем является экс-президент страны Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме. Еще один прозападный политик — президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Цель переворота

Датой начала деструктивных процессов выбрали период с октября по декабрь 2023 года, когда опубликуют отчет ЕС о перспективах членства Грузии в объединении. Как пояснили в заявлении службы госбезопасности, «заговорщики» рассчитывают на отрицательное решение Еврокомиссии. Это станет поводом для обвинения властей в проведении российских интересов.

Организаторы «заговора» — бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, бывший его заместитель, ныне заместитель военной контрразведки Украины Гия Лорткипанидзе, бывший охранник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также командир действующего на Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

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По информации спецслужб, мятежники подготовили сценарий, аналогичный Евромайдану в 2014 году. Конечной целью беспорядков станет насильственная смена власти. Всего разрабатывается несколько сценариев дестабилизации ситуации в Грузии, среди которых создание «палаточного городка» в центре Тбилиси, пикетирование, установка баррикад, захват правительственных зданий, а также осуществление провокаций, в частности, убийства на акции одного из ее участников и обвинение в этом полиции.

Интересы сторон

Если грузинская контрразведка выявила и предала гласности данные о готовящихся акциях, значит ее действия носят упреждающий характер, заявил «360» востоковед Станислав Тарасов. В стране действительно существуют силы, заинтересованные в перевороте. Он напомнил, что есть грузинская оппозиция, которая работает в том числе на территории Украины, при этом отношения между двумя странами натянуты.

Украина пыталась втянуть Грузию в конфликт с Россией, открыть так называемый второй фронт и так далее, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России Станислав Тарасов Востоковед

Несмотря на это, националистическое правительство Грузии не пошло на такие шаги. Оно сохранило торгово-экономическое сотрудничество с Россией, отказавшись от прозападной ориентации. Кроме того, в Грузии существуют проблемы между президентом Саломе Зурабишвили и правительством. Глава государства представляет западный блок, а правящая партия «Грузинская мечта» — националистический патриотический блок. На этом фоне между президентом и политическим объединением возник конфликт, который длится уже давно.

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«Попытки упразднить правительство путем переворота предпринимались и раньше, и об этом в Грузии пишут давно, чуть ли не с апреля месяца этого года. Так что в нынешнем заявлении контрразведки ничего сенсационного нет. Это признак того, что внутриполитическая ситуация осложняется», — объяснил Тарасов.

Это может быть связано также с тем, что правительство Грузии инициировало импичмент против Зурабишвили. Дело уже передали в Конституционный суд.

Вероятность импичмента, удаление такой фигуры, как Саломе Зурабишвили, достаточно увеличивается. Все это признаки осложнения политической ситуации в Грузии Станислав Тарасов Востоковед

Тарасов также рассказал, играет ли роль в происходящем Саакашвили. По его мнению, человек, который сидит в тюрьме, не может повлиять на ситуацию.

«Но имя его используется в политических целях. Сам он, влияние его — ничтожно», — заявил Тарасов.

Сообщение грузинской Службы безопасности о подготовке переворота ранее прокомментировал эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц. Он назвал подобный исход событий вполне возможным.