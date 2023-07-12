Эксклюзив 12 июля 2023, 00:55 Политическая «Камастура». Зеленский снова не смог выпросить у Запада приглашение в НАТО «Голос Мордора»: НАТО выгодно не брать Украину в альянс, используя ее без обязательств РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ожидания Украины от саммита НАТО не оправдались. Он не принес ей главного — приглашения в альянс. Страны-участницы накормили украинского президента Владимира Зеленского обещаниями и заверениями, не назвав конкретных сроков. Причина этого — не в страхе, что страна ведет боевые действия, и не в том, что Киеву нужно очиститься от беззакония и коррупции. Дело в том, что НАТО устраивает нынешнее положение Украины и менять это ему невыгодно, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Не друзья, а хозяева

Владимир Зеленский — человек слова. Вот сказал, что ни ногой в Вильнюс, если перед ним там не раскланяются и не преподнесут на тарелочке с голубой каемочкой приглашение в НАТО и… в этот самый Вильнюс приехал.

И именно тогда, когда окончательно стало известно, что никакой тарелочки с голубой каемочкой точно не будет. Но должное надо отдать — приехал грустный, небритый, возможно, что еще и в фронтовой пыли, прямо из окопов, где сдерживал агрессию русских варваров.

Перед самым приездом успел обложить своих друзей и союзников почти что по матери. На предмет того, что не дают Украине зайти в этот элитный клуб с блэкджеком и ****** (девушками легкого поведения — прим. ред.), под названием НАТО. И все от того, что Зеленский совершает одну критическую ошибочку — ведь он думает, что в Вильнюсе собрались друзья и партнеры. На самом деле там собрались его хозяева. У которых, кстати, тоже есть свой ранжир. И хозяева из США имеют власти и силенок чуть поболе, чем хозяева из какого-нибудь там Таллина.

РИА «Новости»

Нет – даже приглашению

В общем, все произошло ровно так, как я и написал вчера. Очередная глава занимательной политической «Камасутры», которую и представляют из себя взаимоотношения Украины и ее западных «партнеров».

Забавно, что вот пригласить-то уж могли бы, ведь обещание жениться не означает, что женитьба на самом деле будет. Дали бы бумажку Зеленскому, которую тот мог бы продемонстрировать всей стране, как величайшую перемогу. Но нет даже этой бумажке. Вместо нее — обещания «многолетней поддержки», «мощный единый сигнал», «позитивный месседж» и заверение, что место Украины — именно в НАТО. Только вот без уточнения, какое именно это место. Ну и я предполагать не буду, ибо цензура, 18+ и все такое.

НАТО все устраивает

И не думайте, что они как-то там боятся принимать Украину в свой элитный клуб или хотят, чтобы Украина очистилась от коррупции, беззакония и прочих нехороших признаков молодой европейской демократии. Плевать им на это с башни Гедиминаса, если уж брать локацию междусобойчика.

РИА «Новости»

Дело в том, что НАТО вполне устраивает нынешний статус взаимоотношений с Украиной и менять они ничего не собираются. А зачем менять, если нашлись дурачки, которые гибнут за чужие интересы охотно и с песнями? И НАТО при этом этим дурачкам вообще ничего не должно. Главный дурачок обижается, конечно, но ему можно дать еще несколько старых танков или даже каких-нибудь современных ракет.

Ведь их испытание с использованием местных украинских аборигенов — тоже дело полезное. Где еще можно найти такую лабораторию, чтобы испытать все свои виды вооружений?

И что еще характерно — Пана Гетьмана постоянно попрекают неудачным «контрнаступом». Издалека так, аккуратненько, как бы жалея, но на самом деле — это самые настоящие пинки под зад. И это понятно абсолютно всем.