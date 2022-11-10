Мир 10 ноября 2022, 17:57 Polexit — это вам не Brexit. Польша не сможет отказаться от субсидий Евросоюза Журналист Гречушкин: Польша зависима от ЕС и не сможет следовать примеру британцев РИА «Новости»

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Польша снова заговорила о выходе из ЕС из-за задержки выплат обещанных миллиардов евро. Однако такие разговоры не более чем поза, в которой поляки стоят уже около пяти лет. В реальности они не смогут прожить без европейских субсидий, а американцы не в силах, да и не хотят их столь же щедро поддерживать.

Польша говорит о Polexit

Варшава всерьез раздумывает над тем, чтобы покинуть Евросоюз. Причина недовольства в том, что она никак не получит обещанные десятки миллиардов евро финансовой помощи от ЕС, сообщила местная газета Trybuna.

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Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил о давлении Бельгии и Германии на правительство. При этом 35 миллиардов евро, которые ЕС выделил полякам на восстановление экономики, все еще не перечислили.

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Однако демарш может обернуться для страны катастрофой — тогда денег от ЕС точно не будет. Но и сохранение альянса не сулит особого счастья: Польша отчаянно не хочет вписываться в среднестатистический евроландшафт и выполнять общие указания.

Президент Польши Анджей Дуда на фоне флагов Евросоюза / РИА «Новости»

Деньги превыше всего

Разговоры о Polexit — выходе Польши из состава Евросоюза — начались еще в 2017 году. Камнем преткновения стала реформа системы судопроизводства, которую провела тогда консервативная партия «Право и справедливость».

Оптимизацию работы судов раскритиковали в Брюсселе: Конституционному суду Польши предоставили приоритет над правом Евросоюза. То есть, по версии европейских чиновников, отобрали у поляков — граждан ЕС право на справедливый и независимый суд.

Тогда польская оппозиция заявила, что сделаны первые шаги на пути к выходу страны из Евросоюза. Годами между чиновниками шла оживленная переписка: одни призывали привести реформу к европейским стандартам, вторые отвечали в духе «Не ваше дело!».

Понятно, что при таком диалоге Евросоюз не спешил вовремя выплачивать обещанные полякам деньги. Те же, в свою очередь, немного отвлеклись, стараясь перещеголять прибалтов в игре в русофобию. Но совсем забыть о миллиардах евро не смогли.

Польша останется в ЕС

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в разговоре с «360» отметил, что в реальности у поляков нет особых причин стремиться к выходу из Европейского союза.

Польша — не самая богатая страна: она крупнейший получатель средств из фондов Евросоюза. К тому же примерно 75-80% поляков, в том числе большинство избирателей правящей партии, выступают против выхода из ЕС Вадим Трухачев.

Подобные разговоры в прессе — способ шантажа представителей европейской бюрократии. Кроме того, нужно подогревать страсти. Выборы в США никак не влияют на происходящее: польское лобби есть и у демократов, и у республиканцев, подчеркнул Трухачев.

Новый Brexit?

Журналист из Польши Сергей Гречушкин также усомнился, что республика отважится покинуть ЕС. Сам по себе выход из союза, как показала история с Brexit, дело крайне долгосрочное и непростое. К тому же остается вопрос: в чем цель?

«В случае Великобритании, которая остается единственным примером выхода государства из Евросоюза, нужно понимать, что эта страна — в силу географического положения, а также политических и экономических традиций — всегда стояла особняком в ЕС», — сказал собеседник «360».

По его словам, островное государство изначально имело экономическую, политическую, правовую и прочие автономии, что сильно отличало Соединенное Королевство от других государств, входящих в Европейский союз.

Выход никому не нужен

Немаловажно и настроение простых людей по отношению к членству страны в ЕС, отметил Гречушкин. В Польше население вполне проевропейское, потому что ситуация у них совершенно иная, чем у британцев.

Фактор — чисто финансовый: Польша экономически зависима от Евросоюза, и власти не стремятся прерывать это сотрудничество. Хотя оппозиция порой мыслит иначе.

«Оппозиция Польши иногда несет какой-то откровенный, феерический, космический бред. При этом размышления на тему выхода из Евросоюза абсолютно беспочвенны: ни у польских властей, ни у польского общества нет желания покидать ЕС», — подытожил журналист.