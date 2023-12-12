Эксклюзив 12 декабря 2023, 17:29 Поле, усеянное граблями. Полякам не оставили выбора на голосовании Блогер «Голос Мордора»: выборы в Польше раскололи страну напополам Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Полякам практически не оставили выбора на голосовании, которое привело к расколу страны. Теперь властям Польши придется угождать абсолютно всем хозяевам, то есть США и Евросоюзу. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Польша оказалась расколота напополам

Так получилось, что полякам на выборах приходится выбирать из очень плохого и… снова очень плохого. По сути дела, в стране только две крупные партии, а несколько мелких нужны лишь для того, чтобы формировать правительственные коалиции, если одна из главных партий недобирает нужное количество мест в парламенте.

Так случилось и на этот раз. Победила вроде националистическая партия ПиС («Право и справедливость» — прим. ред.), но правительство формирует проевропейская «Гражданская платформа», и страна снова оказывается расколотой практически пополам.

Польским властям придется угодить всем хозяевам

Премьером страны стал Дональд Туск, и он уже заявил, что будет стараться вернуть Польшу в лоно Европы. То есть страна должна будет старательно выполнять все указания Еврокомиссии, в том числе и по гендерным вопросам, к которым в католической Польше отношение крайне неоднозначное. Если запад страны и крупные города еще относительно толерантны, то глубинная Польша настроена резко отрицательно, и это будет одним из будоражащих общество факторов.

Еще один фактор — польский суверенитет, которого и так немного, но станет еще меньше. Если ПиС ориентировалась на США, то теперь и Еврокомиссия станет полноправным хозяином, и польской власти теперь придется лавировать между Сциллой и Харибдой, стараясь угодить абсолютно всем хозяевам. И понятно, что сделать это будет не очень просто.

Pxhere

Возможно, улучшатся отношения с Германией, и вопрос о репарациях пока что отложат на дальнюю полочку, но вряд ли забудут. И если в отношениях снова возникнут какие-то острые углы, репарации с полочки обязательно достанут и предъявят снова.

В отношении экономики полякам не стоит ждать никаких улучшений. Если ПиС пыталась хоть как-то спасти польский агросектор, то новые власти могут и его принести в жертву «европейским ценностям». Например таким, как «зеленый переход», а это значит, фермерам придется сокращать поголовье скота. Ну вы же знаете, что коровы пукают и портят климат?

Вооружение и отношения с Украиной

Вряд ли что-то серьезно изменится в отношении Украины, ибо вот тут у двух партий практически консенсус. Продолжится давление на украинских беженцев, вялое переругивание с Зеленским, но вместе с этим никуда не исчезнет и русофобия, которая, правда, может стать лишь менее истеричной.

Кроме того, Польша продолжит вооружаться, только вот непонятно, против кого. Скорее всего, страна в военном плане может стать очередной американской ЧВК, по типу Украины, но уже вряд ли против России. Конфликтов в мире много, и станет еще больше, и несомненно, что польских гусар будет где использовать американцам.

Вопрос только в том, сколько продержится новое правительство у власти. Ведь недовольный обозленный народ может уже на следующих выборах снова наступить на знакомые грабли, проголосовав за ПиС.

Впрочем, польская внутренняя политика и есть сплошное поле, усеянное граблями.