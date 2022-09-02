Мир 02 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber В Аргентине совершили покушение на вице-президента. Что известно Латиноамериканист Хейфец рассказал о роли Кристины Киршнер в аргентинской политике Источник фото: Presidencia de la Nación Argentina, СС BY 2.0

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На бывшего лидера Аргентины и действующего экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер совершили покушение. Неизвестный попытался выстрелить ей в лицо в упор, однако оружие не сработало. Пока мотивы нападавшего не известны. В последние дни в республике наблюдается неспокойная обстановка, так как Киршнер обвинили в коррупции и требуют посадить на 12 лет в тюрьму.

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Спрятался в толпе сторонников

Инцидент произошел вечером 1 сентября у резиденции Киршнер в Буэнос-Айресе. Злоумышленник находился в толпе у дома: ежедневно там собираются сторонники вице-президента, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Мужчина направил пистолет в лицо Киршнер и спустил курок, но выстрела не последовало — на видео даже слышен звук осечки.

Охрана сработала плохо: телохранители не заметили вооруженного человека в толпе, а после случившегося не сразу увели политика с места. Киршнер не пострадала.

Полиция оперативно задержала нападавшего: им оказался 35-летний гражданин Аргентины, выходец из Бразилии Фернандо Монтиель, сообщило издание El Pais. При себе у злоумышленника нашли полуавтоматический пистолет Bersa Thunder 380. По информации СМИ, Монтиель был судим за незаконное ношение оружия в прошлом году.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что пистолет был заряжен пятью пулями, но по неизвестной причине дал осечку. Есть версия и о том, что покушение было инсценировкой, так как в выходном патроннике отсутствовал заряд.

Фернандес назвал случившиеся самым серьезным «нападением на демократию» за последние годы и объявил в стране выходной, чтобы «народ Аргентины в мире и гармонии мог высказаться в защиту жизни, демократии».

Пока никто публично не говорит, было покушение заказным или же нападавший — фанатик-одиночка. Все главные политические деятели выразили солидарность с Киршнер.

РИА «Новости»

Кто такая Кристина Киршнер

Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец рассказал «360», что Кристина Киршнер остается одной из важнейших и наиболее популярных политических фигур в Аргентине и даже может иметь больший вес, чем действующий глава государства. Именно она, по мнению профессора, пойдет на грядущие президентские выборы, но, скорее всего, проиграет.

«Кристина Киршнер — это такой символ левонационалистического политического течения в Аргентине, а Фернандес более умеренный политик. При этом Киршнер контролирует множество партийных кадров, у нее есть своя группа поддержки», — подчеркнул Хейфец.

Киршнер была президентом Аргентины с 2008 по 2015 год и сменила на этом посту своего супруга Нестора Киршнера. Активно занималась поддержкой национальной экономики в условиях мирового кризиса, стимулировала развитие пищевой промышленности и других отраслей экономики, а также запустила процесс национализации стратегически значимых предприятий, которые перешли в частные руки в 1990-х.

Но среди принятых бывшим лидером решений были и непопулярные, в том числе закон о СМИ — позднее его отменили из-за многочисленных обвинений в ограничении свободы слова. Также Киршнер критиковали из-за попыток перевести государственные средства из Центрального банка страны в фонд, созданный для покрытия внешнего долга Аргентины.

В 2015 году Киршнер проиграла выборы Маурисио Макри, после этого на нее посыпались различные обвинения: в мошенничестве из-за манипуляций ЦБ для поддержания курса песо, в коррупции и даже в государственной измене.

РИА «Новости»

Когда к власти пришел единомышленник Киршнер — Альберто Фернандес, — она стала вице-президентом. Однако обвинения на этом не закончились: теперь бывшего лидера заподозрили в отмывании денег во время президентства. Сейчас по этому делу ей грозят до 12 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать государственные должности.

После того как прокуратура выдвинула столь суровые требования, сторонники Киршнер начали ежедневно собираться у ее дома в Буэнос-Айресе, чтобы поддержать. Политик выходит к ним дважды в день, в том числе вечером, когда возвращается из сената или с судебного заседания. Так было и 1 сентября.

«Киршнеристы несут добровольную охрану вокруг дома, где она находится. Там довольно много добровольцев, которые охраняют Киршнер, в качестве одного из них и пробовал фигурировать покушавшийся», — объяснил Хейфец.

Сама вице-президент отвергает все обвинения в коррупции и связывает процесс против себя с попыткой помешать выдвинуться на новый президентский срок в 2023 году.

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