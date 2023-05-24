Эксклюзив 24 мая 2023, 00:01 Поклонников Гитлера опознали. Запад взрастил нацистов для нападения на Россию «Голос Мордора»: страны Запада вскармливают неонацистов, чтобы воевать с Россией Unsplash

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Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайвороновского округа Белгородской области 22 мая. В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» предположил, что Запад подготовил националистов на территории Украины специально для нападения на Россию.

Далее — его прямая речь.

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Яблочко от яблоньки

А ведь очень интересны личности тех «русских борцов за свободу», которые пришли «освобождать Белгородчину». Многие из них засветились на фото, на видео и уже опознаны. И совершенно не удивительно, что все эти беглые из России персонажи — неонацисты, расисты, националисты, поклонники Адольфа Гитлера. Клейма ставить негде.

Но удивляет другое — эти мрази не боятся показывать свои лица, даже зная, что будут опознаны и что их биографии и идеологические пристрастия прекрасно известны. И что обо всем этом могут узнать на Западе, где постоянно хором заявляют о том, что никакого нацизма на Украине нет.

Хотя — вот же он, подобное тянется к подобному. Нацисты из России были обласканы нацистами украинскими, причем на государственном уровне, одеты, вооружены и приняты в ряды украинских вооруженных сил. Прям, как родные.

А вдруг западники все-таки что-то увидят? Может прозреют, начнут возмущаться, что Украина годами их обманывала?

Одни и те же грабли

Как бы не так. Эти мрази не боятся светить своими мордами, потому что на Западе и так все прекрасно знают. Уже давно, и даже не с 2014 года. Более того — вся эта нацистская мразь и взращивалась самим Западом, специально, против России.

Ну вот любят эти ребята наступать на грабли и один раз в истории такое уже было. Когда в первой половине двадцатого века Запад взращивал режим Адольфа Гитлера, планируя натравить его на Советский Союз. Тогда не все пошло по плану и бешеная собака бросилась не только на СССР, но и на своего хозяина.

Оружие для нацистов

И вот, в XXI веке, Запад снова с ручек вскармливает очередных нацистов, с той же целью — чтобы они воевали с Россией. Вскармливает, лицемерно обвиняя в агрессии Россию, закрывая глаза на свастики, цитаты из «Майн Кампф», ярко говорящие биографии всей этой сволочи. Запад снабжает эту мразь самым совершенным оружием, кормит и одевает, обучает солдат и лечит подранков. И даже интересно, а что же думают в западных госпиталях врачи и медсестры, когда видят на телах «борцов за европейские ценности» свастики и вольфсангели?

Многие из тех неонацистов, которые вторглись на русскую Белгородчину, сейчас лежат обугленными тушками. Даже свастик на шкуре не разглядишь. А западники мнутся, как девочки и заявляют, что им не особо и известно, что там произошло в Белгородской области. И конечно же опять врут, как и всегда.

Но правда в том, что никаких других «борцов за свободу России», кроме как со свастиками на шкурах, у них нет. Как и в 1941 году.