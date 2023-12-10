Эксклюзив 10 декабря 2023, 19:10 Покажите Шольца врачам. Что наговорил канцлер и при чем тут «слово года» Дудчак: «кризисный режим» в ФРГ будет всегда, пока у руля такие, как Шольц PHOTOTHEK / Global Look Press

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Krisenmodus («кризисный режим») стало словом 2023 года в Германии по версии Общества немецкого языка. А кто виноват? Тут, что называется, и к гадалке ходить не надо — у канцлера ФРГ на все имеется ответ — Россия, конечно. Именно она, по мнению Олафа Шольца, виновна в кризисе, накрывшем Европу. Все потому что страна прекратила поставки газа, поэтому и цены на энергоресурсы взлетели. Экономист и политолог Александр Дудчак после высказываний политика констатировал — кому-то пора лечиться. Своей оценкой эксперт поделился в беседе с «360».

Далее — его прямая речь.

Пока у руля бывшего локомотива ЕС находятся такие идиоты, как Шольц, кризисный режим у них будет постоянно. Он вообще слышит, что он говорит? Этот сумасшедший, как его там называют — «колбаса ливерная» — сказал, что Россия могла бы увеличить поставки по тем трубам, которые еще остаются в рабочем состоянии. У них там с головой вообще нормально все?

По-моему, после таких заявлений бундестаг должен был собрать медицинскую комиссию и отправить Шольца на освидетельствование.

Они до сих пор не вякнули ничего по поводу того, кто подорвал «Северные потоки». Сочиняют басни — то украинские диверсанты [подорвали], то еще какие-то, какие-то яхты у них, куда все оборудование не влезет.

PHOTOTHEK / Global Look Press

Какой доктор ими вообще должен заниматься, если они сами несут такую чушь, обвиняют Россию в том, что сами сделали. Россия никогда не отказывала в поставках углеводородов — и газа, и нефти. Все, что они сделали, — это результат их бредовых идей.

Германия в лице бездарного руководства полностью лишилась государственного суверенитета и теперь на подтанцовке где-то в пятом ряду у американцев.

И все что они имеют — понижение уровня жизни, снижение конкурентоспособности экономики, утечка капитала из страны, которая бежит за дешевыми углеводородами в Китай и Северную Америку, — все это результат деятельности этого никчемного, тупого правительства, которое вредит своему народу. Ну, кто им доктор? Спасать их смысла нет.

Они несут всю эту чушь, потому что не обладают достаточным суверенитетом, исполняют «арию бедного немца», написанную в Вашингтоне. Всем очевидно, что это чушь, и самим немцам тоже.

И кто там у руля, кроме Шольца? Такая же тупая, может быть, даже тупее Шольца Анналена Бербок. Вот такие люди руководят Германией. Куда они могут ее завести? Туда, где она сейчас и находится. И просвета в этом не будет, если такие люди будут управлять государством.

Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Все это уже начинает отражаться в статистике, идет снижение товарооборота, отрицательное сальдо на протяжении нескольких кварталов — четвертый квартал 2021-го, четыре квартала 22-го, первый квартал 23-го.

Потом у них появилось положительное сальдо исключительно из-за того, что темпы падения экспорта были ниже, чем импорта.

Просто падение спроса, и у промышленности — что самое ужасное, и у населения приводит к таким результатам. Инфляция опять же. Нельзя исключать, что даже дефляция у них начнется на фоне понижения платежеспособного спроса у населения.

И даже то самое появление положительного сальдо внешнеторгового баланса — это не результат улучшения ситуации, это продолжение ее ухудшения.