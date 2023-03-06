Эксклюзив 06 марта 2023, 14:17 «Показать свою нужность». Отказ Турции от американских F-16 был демонстративным Военный эксперт Матвийчук: Турция показывает США характер, отказываясь от их истребителей piqsels

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Заявляя, что ищет альтернативы американским истребителям F-16, Турция пытается показать США свою нужность и характер и заставить с собой считаться. Таким мнением с «360» поделился полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Турция пытается преподать свою нужность НАТО, США — мол, смотрите, если вы не будете нас принимать во внимание, мы откажемся от покупок вашего оружия и будем закупать у русских», — отметил он.

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Матвийчук добавил, что Турция действительно может закупить у России ограниченное количество самолетов, чтобы подтвердить свои намерения, но перевести помощь в свои вооруженные силы в отрыве от НАТО станет для Турции проблемой.

Эксперт добавил, что страна также пытается развить новые направления сотрудничества с сербским миром.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан назвал американские F-16 «устаревшими и неконкурентоспособными» и добавил, что запрос этих истребителей у США был ошибкой и решение следует изменить. Появились другие варианты самолетов для поставок в Турцию, в частности в России, подчеркнул Эрхан.