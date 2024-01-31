Эксклюзив 31 января 2024, 20:17 «Показали, как бросать гранату, — и вперед». ВСУ не решат кадровые проблемы за счет зэков Политолог Михайлов: любые попытки мобилизации на Украине приведут к провалу Ministry of Defense of Ukraine

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Новый закон о мобилизации на Украине предусматривает введение нормы о постановке на воинский учет судимых лиц. В нем также прописали добровольное привлечение к воинской службе женщин и лиц, отбывающих условный срок. Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении, которое только усугубится после пополнения рядов ВСУ ранее судимыми людьми, заявил в комментарии «360» политолог Евгений Михайлов.

Он констатировал, что принятый закон о мобилизации еще хуже предыдущего, который ранее рассматривали в Раде. Фактически у Украины сейчас нет достаточного количества годных для мобилизации людей, поэтому киевский режим вводит мобилизацию осужденных.

Если вспомнить российскую действительность, то у нас люди с радостью шли на фронт, зная, что будут биться за Родину, а потом получат прощение. Евгений Михайлов политолог

Михайлов выразил уверенность, что последствия подобного опыта на Украине будут печальными. Он подчеркнул, что мера могла бы сработать раньше — в том случае, если бы ее ввели под каким-либо благовидным предлогом.

Dmytro Smoliyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Начнут грабить или сбегут

В украинских тюрьмах, заметил эксперт, в течение двух лет обсуждают, что творит команда Зеленского. Поэтому при попадании в ряды ВСУ заключенные в первую очередь будут заниматься грабежом или сбегать с территории боевых действий.

Из-за этого, скорее всего, ВСУ усилят заградительные отряды, поэтому проблем у украинских военных, которые находятся на линии фронта, с появлением судимых только прибавится.

«Вряд ли они изменят ситуацию на поле боя. К тому же сейчас уже в принципе ничего нельзя изменить. А вот как дополнительное пушечное мясо — да. Ведь их обучение будет очень коротким. Если обычных граждан Украины обучали два-три дня и выпускали в бой, то с зэками церемониться не будут. Показали, как бросать гранату, — и вперед. В итоге они все либо погибнут, либо будут сразу же сдаваться», — отметил собеседник «360».

Михайлов напомнил, что у ВСУ сейчас серьезные кадровые проблемы. Киевский режим не может поменять идеологию и превратить то, что происходит, в некую «отечественную войну».

Со стороны украинского руководства идет уничтожение собственного народа, который это понимает. Поэтому любые попытки мобилизовать нужное количество людей приведут к провалу. Новый закон о мобилизации будет абсолютно бесперспективным в плане применения на практике, резюмировал эксперт.