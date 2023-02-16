Эксклюзив 16 февраля 2023, 18:44 СНБО мечтает об уничтожении России, пока ВСУ гибнут за рейтинг Байдена Политолог Марков: заявления главы СНБО о России — отражение планов США РИА «Новости»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил со смелым заявлением о том, что Россия перестанет существовать после окончания боевых действий. Никаких аргументов он не привел, но пообещал, что обстановка на фронте летом кардинально поменяется. О том, что сейчас ВСУ находятся в плачевном состоянии, Данилов говорить ожидаемо не стал. Хотя именно с огромными потерями украинской армии был связан этот вброс в инфополе, заметил в беседе с «360» политолог Сергей Марков.

Далее — его прямая речь.

Начнем с того, что никакой Украины как независимого государства не существует. Киевский режим на 100% контролируется спецслужбами США и Великобритании, выполняет их приказы.

Украинская армия — это не армия украинского народа, а прокси-армия США, и украинские солдаты умирают за то, чтобы повысить рейтинг [американского президента] Джо Байдена и отстоять американские геополитические интересы. В число таких интересов Соединенных Штатов входит в том числе разгром России и Китая.

США действительно имеют план свергнуть российское правительство, навязать такую же марионеточную хунту, которую они навязали Украине.

Соединенные Штаты хотят разделить Россию, лишить ее ракетно-ядерного потенциала, лишить нефти и газа, взять под контроль «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации, а также военно-промышленный комплекс страны.

И вот этим планам как раз предается Алексей Данилов. Он не боится озвучивать самые злобные намерения США, потому что знает: представителям киевской хунты западное правительство разрешает не то что любые слова — вообще любые преступления.

Помимо этого, у него есть желание поднять боевой дух у ВСУ, у своего населения. Тем более украинские военные гибнут в огромном количестве в условиях, когда армия Украины понемножку терпит поражение.