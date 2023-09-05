Эксклюзив 05 сентября 2023, 18:18 Громкая интрига и тихая наивность. Пойдет ли Глобальный Юг на поводу у Евросоюза? Политолог Оленченко: план переговоров ЕС с Глобальным Югом на G20 — наивность Unsplash

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Европейский союз собирается «воспользоваться моментом» отсутствия на предстоящем саммите G20 российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Цель — наладить связи с африканскими государствами и сделать это, грубо говоря, без российско-китайских ушей и глаз. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил «360», почему европейский план вовсе не коварный, а скорее, наивный.

Далее — прямая речь.

Пропуск саммита и разочарование США

Стоит обратить внимание на то, что эту информацию распространил Bloomberg. Это авторитетное американское информационное агентство, довольно близкое к нынешней администрации [президента США].

Думаю, это разочарование для Bloomberg, что на саммите G20 не будут присутствовать ни руководитель России [Владимир Путин], ни его китайский коллега [Си Цзиньпин].

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. / РИА «Новости»

Уже даже президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил разочарование, что не сможет пообщаться с Си Цзиньпином на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индии.

Неглубокая интрига и наивный план

Сейчас Bloomberg, как мне кажется, запустил неглубокую интригу. Якобы отсутствие руководителей России и Китая на встрече G20 чем-то сможет помочь Евросоюзу в его отношениях с Глобальным Югом.

Звучит наивно. Евросоюз создали не вчера, а Глобальный Юг не возник из ниоткуда неделю назад.

Последние два года ЕС всячески вредит Югу. Уже не буду говорить о поездках президента Франции Эммануэля Макрона в Африку и попытках европейцев вмешиваться во внутренние дела других государств.

Заявления о том, что площадка G20 — возможность вступить в контакт [с африканскими странами Глобального Юга] звучит немного наивно.

Никто не мешает странам Евросоюза контактировать со странами Глобального Юга в любом другом формате, в частности двустороннем, когда они этого захотят.

Но этого не происходит потому, что ЕС сейчас рассматривают как клон Соединенных Штатов Америки.

Ничего нового за рамками американской повестки дня, к сожалению, Евросоюз предложить не может. Это все понимают. Более того, это знают те государства, которые называют Глобальным Югом.